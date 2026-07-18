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RGHS योजना में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, 69 फार्मेसी स्टोर लिस्ट से हटाए गए

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत दवा निर्माता कंपनियों की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं वित्तीय अनुशासन को और अधिक मजबूत बनाने तथा पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. ऐसे मामलों में अनियमितता पर कड़ा एक्शन आगे भी लिया जाएगा.

जयपुर: आरजीएचएस योजना में अनियमितताओं को लेकर चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत 58 एलोपैथिक एवं 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोरों को आरजीएचएस योजना की सूचीबद्ध लिस्ट से हटा दिया गया है. इनमें से 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोरों के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि शेष 44 एलोपैथिक एवं 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोरों के औषधि लाइसेंस निरस्त करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक एवं संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है. साथ ही प्रचलित बाजार दरों से कहीं अधिक मूल्य पर दवा बिलिंग करने वाले 10 अनुमोदित फार्मेसी स्टोरों का टीएमएस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने इम्पेनल्ड फार्मेसीज के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

भुगतान की वसूली: प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे प्रकरण भी सामने आए हैं, जिनमें कब्ज, कमजोरी जैसी सामान्य शिकायतों पर चिकित्सकों द्वारा दस हजार रुपए से अधिक मूल्य की आयुष दवाइयां परामर्शित की गईं. इससे राजकोष पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ा. ऐसे कुछ मामलों में संबंधित चिकित्सकों एवं अनुमोदित फार्मेसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भुगतान की वसूली की जा रही है. अन्य संदिग्ध प्रकरणों की जांच जारी है. पूरे राज्य में गहन मानिटरिंग की जा रही है और सामान्य दर से अधिक दर पर दवा देने वाले फार्मेसियों के खिलाफ ऑडिट चल रही है, जिसमें निजी फार्मेसियों के साथ कॉनफैड भी शामिल है.

खरीद संबंधी अनियमितता: उन्होंने बताया कि Denosumab 60 mg Injection, जिसकी बाजार में कीमत करीब 6,500 रुपए है, का दावा 18,000 रुपए तक प्रस्तुत किए जाने जैसे मामले सामने आए हैं, जिन फार्मेसी स्टोरों के दावों में मूल्य निर्धारण या खरीद संबंधी अनियमितता का संदेह है, उनसे खरीद बिल एवं अन्य अभिलेख सत्यापन के लिए मांगे गए हैं. जिन फार्मेसियों द्वारा लाभार्थियों को दवा नहीं दी जा रही है, उन्हें स्पष्टीकरण को लिए नोटिस दिया गया है. एक माह से अधिक समय तक दवा न देने वाली फार्मेसियों के टीएमएस निलंबित करने की कार्यवाही चल रही है. पूर्व प्रस्तुत दावों का भी ऑडिट एवं सिस्टम आधारित सत्यापन किया जाएगा. इसके अलावा, जेनेरिक दवाओं को ब्रांडेड नाम से बेचकर दावा करने वाले स्टोरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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