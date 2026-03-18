PAC ट्रेनिंग सेंटर में पकड़ा गया नकल का खेल; 3 PTI पर एक्शन, मामले की जांच शुरू
मंगलवार को वाराणसी के भुल्लनपुर स्थित PAC ट्रेनिंग सेंटर में 600 प्रशिक्षु आरक्षियों की RTC परीक्षा आयोजित की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 10:53 AM IST
वाराणसी: भूल्लनपुर स्थित 34वीं वाहिनी PAC के प्रशिक्षण केंद्र पर मंगलवार को आयोजित RTC परीक्षा आयोजित की गई. 600 से ज्यादा प्रशिक्षण आरक्षी परीक्षार्थियों को नकल कराने के मामले में तीन PTI पर बड़ी कार्रवाई की गई है.
दो को निलंबित करते हुए सहायक सेनानायक को जांच सौंप दी गई है. हालांकि इस मामले में सेनानायक या अन्य किसी अधिकारी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है.
असिस्टेंट कमांडर PAC मोहम्मद फाजिल सिद्दीकी ने बताया कि जो हमारे यहां रिक्रूट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग पूरे होने के बाद एग्जाम होता है. उसमें PTI और ITI ट्रेनर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि यह बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और यह उनके करीब होते हैं.
इस वजह से इन्हें दूर रखा जाता है, लेकिन यहां पर तैनात तीन ऐसे कर्मचारी जिनकी ट्रेनिंग नहीं थी. वह भी परीक्षा के दौरान आसपास दिखाई दे रहे थे, जिस पर इनसे पूछताछ की गई तो बाद में चीज खुली है.
इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. एक कर्मचारी रायबरेली का है, जिसके लिए वहां के संबंधित अधिकारी को लिखा गया है. जबकि दो को निलंबित करके जांच की जा रही है.
मंगलवार को वाराणसी के भुल्लनपुर स्थित PAC ट्रेनिंग सेंटर में 600 प्रशिक्षु आरक्षियों की RTC परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा के दौरान अचानक निरीक्षण के लिए जब अधिकारी पहुंचे, तब PAC ट्रेंनिंग सेंटर में मौजूद तीन PTI के मौके से अचानक भागने लगे.
शक के आधार पर जब इन्हें पकड़ा गया, तब पता चला किया यह सामूहिक नकल करवा रहे थे. इसके बाद PTI आशुतोष कुमार राय, राजू कुमार और विपुल कुमार मलिक से पूछताछ की गई. इनमें से दो को तत्काल निलंबित कर दिया गया. इस पूरे मामले की जांच सहायक सेना नायक को सौंप दी गई है.
एक अन्य आरोपी राजू कुमार के खिलाफ संबंधित जनपद से कार्रवाई करने के लिए पत्राचार किया गया है. प्रशिक्षण केंद्र में हुई घटना के बाद इस प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जा रही है. इस संदर्भ में सेनानायक मीनाक्षी कात्यान से संपर्क की कोशिश की गई, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है.
यह भी पढ़ें: बासमती की खूशबू पर भारी बारूद की गंध; ₹2500 करोड़ का चावल बंदरगाहों पर अटका