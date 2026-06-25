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फर्रुखाबाद : बिजली विभाग में भर्ती और ट्रांसफर घोटाले में 3 अधिकारियों पर गिरी गाज

जांच कमेटी की रिपोर्ट में गड़बड़ी साबित होने के बाद जिला प्रशासन ने की कार्रवाई

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फर्रुखाबाद : बिजली विभाग में भर्ती और ट्रांसफर घोटाले में 4 अधिकारियों पर गिरी गाज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:51 PM IST

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फर्रुखाबाद : जनपद में बिजली विभाग के भीतर तबादलों और नियुक्तियों में नियमों को ताक पर रखना तीन अधिकारियों को भारी पड़ गया है. जिला प्रशासन ने इस गंभीर लापरवाही और धांधली पर संज्ञान लेते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इन अधिकारियों ने कर्मचारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और एड्जस्टमेंट करने में सरकारी नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया था.

दरअसल, बीते दिनों जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें स्थानीय सांसद मुकेश राजपूत ने बिजली विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर और नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की शिकायत की थी. इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी की देखरेख में 4 अधिकारियों की एक जांच टीम गठित कर दी थी.

फर्रुखाबाद अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि बिजली विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर और नियुक्तियों में नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया था. साथ ही आरोपी अधिकारियों ने जांच टीम को कोई सही रिकॉर्ड या सबूत भी नहीं दिए थे. पूरे काम में ईमानदारी और नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था.

जांच कमेटी की रिपोर्ट में गड़बड़ी साबित होने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. दोषी पाए गए बिजली विभाग के तीन बड़े अधिकारी तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अजय कुमार, ग्रामीण क्षेत्र के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार और कायमगंज के अधिशासी अभियंता शिव शंकर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है. इसके लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पत्र भेज दिया है.

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