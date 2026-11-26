अलीगढ़ में 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार; लोकल पते पर बनवाए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID
मोबाइल फोन की जांच में बांग्लादेश में रह रहे उनके परिजनों से बातचीत और मैसेज के साक्ष्य भी मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:35 AM IST
अलीगढ़: पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध तरीके से रह रहे 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से अलीगढ़ के लोकल एड्रेस पर बने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता, इपीएफओ नंबर आदि बरामद किया गया है. सभी पर केस दर्ज कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है. सभी दस्तावेजों की जांच बारीकी से की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शरीफ उल, शाहरुख, मोहम्मद सलमान, शहनाज, हैदर अली, रुकसाना, उवेश और अमीना बेगम शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि यह सभी मूल रूप से बांग्लादेश के बादीपुर जिले के गायबांदा क्षेत्र के निवासी हैं. वर्तमान में अलीगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर रह रहे थे.
कुछ आरोपी कोतवाली नगर क्षेत्र के अनार का नगला, मुल्लापाड़ा और भुजपुरा आशिक अली रोड पर रह रहे थे. जबकि कुछ का ठिकाना रोरावर थाना क्षेत्र के शाहपुर रोड स्थित धोबी घाट के पास था. एक महिला हड्डी गोदाम चौराहे के पास बनी झुग्गी-झोपड़ी में रह रही थी.
पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि बांग्लादेश मूल के कुछ लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं. सूचना के आधार पर थाना रोरावर पुलिस ने कार्रवाई की. पूछताछ में आरोपियों ने खुद को बांग्लादेश के बादीपुर जिले का निवासी बताया है. उन्होंने बताया कि आरोपी कोतवाली क्षेत्र के हड्डी गोदाम इलाके में भी रह रहे थे.
एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताता कि आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच में बांग्लादेश में रह रहे उनके परिजनों से बातचीत और मैसेज के साक्ष्य भी मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने यहां रहने के लिए स्थानीय पते का इस्तेमाल कर विभिन्न दस्तावेज तैयार कराए थे. बरामद दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाते और ईपीएफओ कार्ड शामिल हैं. इन सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है.
साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में किन लोगों ने उनकी मदद की. पुलिस ने इस मामले में थाना रोरावर पर मुकदमा दर्ज किया है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है. पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.
पुलिस अब इस मामले के दस्तावेजी और अन्य संपर्कों की जांच कर रही है. जांच में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि आरोपियों ने कितने समय से अलीगढ़ में ठिकाना बना रखा था. फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर किन सरकारी और निजी सुविधाओं का लाभ लिया.
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