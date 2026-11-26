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अलीगढ़ में 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार; लोकल पते पर बनवाए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID

अलीगढ़ में 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध तरीके से रह रहे 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से अलीगढ़ के लोकल एड्रेस पर बने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता, इपीएफओ नंबर आदि बरामद किया गया है. सभी पर केस दर्ज कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है. सभी दस्तावेजों की जांच बारीकी से की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शरीफ उल, शाहरुख, मोहम्मद सलमान, शहनाज, हैदर अली, रुकसाना, उवेश और अमीना बेगम शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि यह सभी मूल रूप से बांग्लादेश के बादीपुर जिले के गायबांदा क्षेत्र के निवासी हैं. वर्तमान में अलीगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर रह रहे थे.