अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण में पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 नाबालिगों समेत 11 पर कार्रवाई

रुद्रप्रयाग: अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण में पुलिस द्वारा चिन्हित 11 में से छह नाबालिग हैं. चिन्हितों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है. साथ ही इस प्रकरण में संलिप्त अन्य संदिग्धों की तलाश भी जारी है.

रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति ने शिकायत दी गई कि एक अश्लील वीडियो के माध्यम से उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि वह वीडियो उनकी बेटी का नहीं है. शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर थाने में धारा 79 भारतीय न्याय संहिता, (महिला का अपमान किए जाने हेतु किया गया कार्य/निजता का उल्लंघन) धारा 67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण वाली सामग्री प्रकाशित करना/प्रसारित करना) का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

एसपी अक्षय कोंडे ने बताया कि एक अलग तरीके की एफआईआर थाने पर दर्ज हुई है. किसी अश्लील वीडियो को अपनी गलत सोच के चलते किसी लोकल का बताते हुए वायरल की गई है. इस पर पुलिस के स्तर से तत्काल कार्रवाई की गई है. इसमें अब तक ग्यारह लोगों की संलिप्तता सामने आई है. इस अश्लील वीडियो की वास्तविकता के संबंध में पुलिस के स्तर से विभिन्न टूल्स के माध्यम से जानकारी करने पर पाया कि उक्त वीडियो वर्ष 2023 को विभिन्न साइट्स पर अपलोड किया गया है, जिसका संबंध हैदराबाद से है और इस वीडियो का स्थानीय स्तर पर कोई संबंध नहीं है. यह वीडियो किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से शेयर किया गया है. इसमें पुलिस के स्तर से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के 4 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर भी कार्रवाई की गई है.