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बलौदाबाजार रिश्वत कांड, ईटीवी भारत की खबर के बाद एक्शन, निपनिया बैंक शाखा प्रबंधक निलंबित

ETV भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. रिश्वतखोरी मामले में निपनिया बैंक शाखा प्रबंधक पर गाज गिरी है.

Nipaniya Cooperative Bank
निपनिया सहकारी बैंक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 11:00 PM IST

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बलौदाबाजार: ETV भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. निपनिया सहकारी बैंक में मृतक खाताधारक की राशि भुगतान के एवज में कथित रिश्वत मांगने के केस में कार्रवाई हुई है. जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाखा प्रबंधक अनिता पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर हुई प्रारंभिक जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

जिला प्रशासन ने लिया एक्शन

ETV भारत द्वारा प्रमुखता से खबर प्रसारित किए जाने और शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिता पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या संरक्षण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Balodabazar bribery case
शिकायत के बाद कार्रवाई (ETV BHARAT)

क्या था पूरा मामला?

ग्राम निपनिया निवासी खेलन बाई सतनामी ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके दिवंगत पति रूपदास सतनामी के बैंक खाते में जमा राशि दिलाने के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा रिश्वत मांगी गई. महिला के पति का करीब एक वर्ष पहले निधन हो चुका था. उनके खाते में लगभग 1 लाख 10 हजार रुपये जमा थे. महिला का आरोप था कि राशि भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के बदले पहले 10 हजार रुपये और बाद में 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई. शिकायत के साथ कथित लेन-देन से जुड़ा वीडियो भी प्रशासन को सौंपा गया था. मामला सामने आते ही बैंक प्रबंधन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे.

कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने तत्काल जांच के निर्देश दिए. शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक जांच नोडल अधिकारी के माध्यम से कराई गई। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों का परीक्षण किया गया. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच में शाखा प्रबंधक के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए. इसी आधार पर जिला प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया.

तत्काल प्रभाव से निलंबन

जारी आदेश के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की निपनिया शाखा की प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिता पाण्डेय को बैंक कर्मचारी सेवा नियम 60(3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें महासमुंद स्थित नोडल कार्यालय में संलग्न किया गया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में वे बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी.

मिलेगी आधी वेतन राशि

निलंबन अवधि के दौरान अनिता पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा. उन्हें स्वीकार्य वेतन की आधी राशि के बराबर निर्वाह भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान वे किसी प्रकार के अवकाश की पात्र नहीं होंगी.

प्रशासन का सख्त संदेश

इस कार्रवाई को जिला प्रशासन का भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में यदि किसी प्रकार की रिश्वतखोरी या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. विशेष रूप से सहकारी संस्थाओं और बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर प्रशासन का जोर है.

कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और किसानों में संतोष का माहौल देखा जा रहा है. लंबे समय से बैंकिंग कार्यों में परेशानियों की शिकायतें सामने आ रही थीं. कई ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होने से आम लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होता है.फिलहाल शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है. आगे विभागीय जांच की विस्तृत प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की प्रशासनिक तथा कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. यदि विस्तृत जांच में आरोप पूरी तरह सिद्ध होते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.निपनिया बैंक रिश्वत प्रकरण में हुई यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि जन शिकायतों को अब गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच में आरोप सही पाए जाने पर तत्काल निर्णय भी लिए जा रहे हैं.

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