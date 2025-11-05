ETV Bharat / state

मवेशी ढोने वाली गाड़ी में मंत्रियों के कट आउट उठाने पर एक्शन, 2 इंजीनियर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड

निगम को निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को क्षमा नहीं किया जाएगा.

CUTOUTS OF MINISTERS
2 इंजीनियर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 7:31 PM IST

3 Min Read
कोरबा: सीएम, डिप्टी सीएम, महापौर सहित जनप्रतिनिधियों के कटआउट का परिवहन पशु ट्रॉली(काऊ कैचर) में ढोने और जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में 2 उप अभियंताओं अश्वनी दास, अभय मिंज सहित स्वच्छता निरीक्षक सचीन्द्र थवाईत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

2 इंजीनियर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड: तीनों लोगों पर कार्य के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए निगम के आयुक्त पाण्डेय ने यह कार्रवाई की है. निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी कड़ा निर्देश भी दिया है कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कार्य को क्षमा नहीं किया जाएगा.

मवेशी ले जाने वाली गाड़ी में उठाए गए थे कट आउट: दरअसल बीते दिनों राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शहर में कई जगह नेताओं के कटआउट लगाए जाने थे. नेताओं के ये पोस्टर बैनर घंटाघर स्थित डॉ.भीमराव अंबेडकर ओपन थियेटर स्थित मैदान में लगने थे. कटआउट में होने वाले राज्योत्सव को लेकर बधाई और संदेश थे. स्थल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर संजूदेवी राजपूत के कटआउट लगने थे. निगम के केन्द्रीय भण्डारगृह से इन कटआउट को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए काऊ कैचर वाहन का उपयोग संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया. इसके फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया लोगों ने चुटकी भी ली.
घटना को आयुक्त ने गंभीरता से लिया: मामला सामने आने पर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने इसे गंभीर लापरवाही और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला बताया. चूंकि बड़े नेता और जिम्मेदारी अधिकारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रायपुर प्रवास और राज्योत्सव कार्यक्रम में शासन द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन के लिए रायपुर में थे. ऐसे में प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उन्होने निगम के अपर आयुक्त को निर्देशित किया कि वे तत्काल संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें. निर्देश के परिपालन में अपर आयुक्त द्वारा नोटिस जारी कर संबंधितों से जवाब मांगा गया. लापरवाही पड़ गई भारी: जिन लोगों पर लापरवाही का आरोप लगा था उसने जवाब तलब भी किया गया. संतोषजनक जवाब नहीं देने पर इसे गंभीर लापरवाही मानी गई. लिहाजा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए. आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने जिम्मेदार उप अभियंता अश्वनी दास व अभय मिंज और स्वच्छता निरीक्षक सचीन्द्र थवाईत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

TAGGED:

KORBA
DEPUTY ENGINEER ASHWANI DAS
DEPUTY ENGINEER ABHAY MINJ
INSPECTOR SACHINDRA THAWAIT
CUTOUTS OF MINISTERS

