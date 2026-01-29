बोकारो के स्कूल में अश्लील डांस, विभाग ने की कार्रवाई की अनुशंसा
बोकारो के एक स्कूल में अश्लील गाने पर डांस के मामले पर कार्रवाई की अनुशंसा विभाग के द्वारा की गयी है.
बोकारोः सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान शिक्षक और छात्र अश्लील गानों पर स्कूल परिसर में झूमते नजर आए. पीएम श्री एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय, कसमार (बोकारो) में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गाने पर शिक्षक और छात्रों के साथ नाचने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित छह कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है. जारी पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. फारुख अंसारी, शिक्षक धनंजय कुमार, अशोक रजवार, प्रशांत ओझा, प्रयोगशाला सहायक रिशु कुमार एवं लिपिक सुदीप शर्मा से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है.
इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों का यह आचरण निंदनीय, आपत्तिजनक और शिक्षा की गरिमा के प्रतिकूल है. जिससे विभाग की छवि को ठेस पहुंची है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पीएमश्री एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय, कसमार को भारत सरकार द्वारा विशेष विद्यालय की श्रेणी में नामित किया गया है. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय टीम ने भी स्कूल परिसर, शिक्षकों की कार्यशैली और शैक्षणिक वातावरण की सराहना की थी. जिससे जिला और राज्य स्तर पर सकारात्मक संदेश गया.
इसके बावजूद विद्यालय परिसर में इस प्रकार की गतिविधि शिक्षा मंदिर की मर्यादा के विपरीत है. पत्र में यह भी कहा गया है कि विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं भी अध्ययनरत हैं, जिन पर ऐसे कृत्य का मानसिक दुष्प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही अभिभावकों का सरकारी विद्यालयों पर जो विश्वास है, उस पर भी आघात पहुंचा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूछा है कि क्यों न इन आरोपों के आधार पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ, तो नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
हम इस मामले में जिला शिक्षा स्थापना समिति में लेकर जाएंगे क्योंकि यह मामला वायरल हुआ है. स्थापना समिति के बाद राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा. इसमें पीजीटी और टीजीटी दोनों शिक्षक हैं टीजीटी का निर्णय तो हम लोग जिला स्तर पर ले सकते हैं. लेकिन पीजीटी का निर्णय के लिए राज्य कार्यालय माध्यमिक निदेशक स्तर पर हम लोग इसे भेजेंगे.
