बोकारो के स्कूल में अश्लील डांस, विभाग ने की कार्रवाई की अनुशंसा

बोकारोः सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान शिक्षक और छात्र अश्लील गानों पर स्कूल परिसर में झूमते नजर आए. पीएम श्री एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय, कसमार (बोकारो) में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गाने पर शिक्षक और छात्रों के साथ नाचने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित छह कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है. जारी पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. फारुख अंसारी, शिक्षक धनंजय कुमार, अशोक रजवार, प्रशांत ओझा, प्रयोगशाला सहायक रिशु कुमार एवं लिपिक सुदीप शर्मा से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है.

जानकारी देते जिला शिक्षा पदाधिकारी (ETV Bharat)

इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों का यह आचरण निंदनीय, आपत्तिजनक और शिक्षा की गरिमा के प्रतिकूल है. जिससे विभाग की छवि को ठेस पहुंची है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पीएमश्री एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय, कसमार को भारत सरकार द्वारा विशेष विद्यालय की श्रेणी में नामित किया गया है. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय टीम ने भी स्कूल परिसर, शिक्षकों की कार्यशैली और शैक्षणिक वातावरण की सराहना की थी. जिससे जिला और राज्य स्तर पर सकारात्मक संदेश गया.