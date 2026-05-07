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यूपी में मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए बनेगा एक्शन प्लान, दूसरे राज्यों के मॉडल अपनाने पर जोर

वन विभाग मुख्यालय में आयोजित परामर्शी बैठक में विशेषज्ञों ने तमाम समाधान सुझाए, जिनसे इंसान और वन्यजीवों के बीच संतुलित सहअस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके.

दूसरे राज्यों के मॉडल पर दिया गया बल.
दूसरे राज्यों के मॉडल पर दिया गया बल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 3:45 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के और प्रभावी समाधान के लिए प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ वनाधिकारी, विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शोधकर्ता व मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन भी हिस्सा लिया. बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और संस्थानों में अपनाई जा रही प्रभावी कार्यप्रणालियों और नई तकनीकी पर चर्चा हुई.

प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वी. हेकाली झिमोमी ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष एक जटिल और सतत विकसित होने वाली चुनौती है, जिसका कोई एक स्थायी समाधान नहीं है. इसके लिए शासन, वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी और साझा उत्तरदायित्व आवश्यक है. उत्तराखंड में “लिविंग विदलेपर्ड्स” जैसे कार्यक्रमों, स्कूल आधारित जागरूकता अभियानों, मीडिया संवेदनशीलता कार्यशालाओं और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं.

उन्होंने महाराष्ट्र मॉडल से प्रेरित होकर अपनाए गए सक्रिय दृष्टिकोण, हॉटस्पॉट मैपिंग, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त रेस्क्यू टीमों, वन्यजीव प्रबंधन में प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों और तकनीक आधारित हस्तक्षेपों का भी उल्लेख किया. बंदर प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में संचालित बड़े स्तर के नसबंदी कार्यक्रम और उसके सकारात्मक प्रभावों को भी साझा किया.

उन्होंने बल दिया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का उद्देश्य वन्यजीवों का उन्मूलन नहीं, बल्कि मानव एवं वन्यजीवों के सहअस्तित्व को सुनिश्चित करते हुए संघर्ष को न्यूनतम करना होना चाहिए. हाथी व अन्य प्रजातियों के लिए “स्टेट एक्शन प्लान” तैयार करने के निर्देश दिए. महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान के प्रभावी कार्यप्रणालियों के अध्ययन के लिए शीघ्र एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए. रेस्क्यू सेंटर के सामुदायिक सहभागिता आधारित मॉडलों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया. विभागीय कर्मचारियों और समुदाय के क्षमता विकास के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के साथ सम्भावनाओं को तलाशने पर बल दिया गया.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष सुनील चैधरी ने अन्य प्रदेशों में अपनाई जा रही नवीन तकनीक और प्रभावी कार्यप्रणालियों को उत्तर प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर अपेक्षित कार्रवाई के निर्देश दिए. यह भी निर्देश दिये कि बैठक में विभिन्न विषय विशेषज्ञों की तरफ से दिए गए प्रस्तुतिकरण का विशलेषण कर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से मानव वन्यजीव संघर्ष के न्यूनीकरण के किए रोडमैप तैयार करने की कार्रवाई की जाए.

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव अनुराधा वेमुरी ने उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संघर्ष की वर्तमान परिस्थिति और उसके आयामों के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किया. बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष की वर्तमान परिस्थितियों, उसके कारणों, स्थानीय चुनौतियों तथा संभावित व्यावहारिक समाधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया. विशेषज्ञों ने वन्यजीवों की गतिविधियों की निगरानी, जन-जागरूकता, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, सामुदायिक सहभागिता, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और संवेदनशील क्षेत्रों में समन्वित कार्ययोजना विकसित किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए.

आईएफएस (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड धनंजय मोहन ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन से संबंधित अनुभव साझा किए. उन्होंने वर्ष 2016 से तेंदुआ, बाघ, काला भालू व मवेशी शिकार से संबंधित संघर्षों के प्रबंधन में अपनाई गई रणनीतियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ जैसे तेंदुआ प्रभावित क्षेत्रों में “Living with Leopard” जैसे सामुदायिक जागरूकता और सहभागिता कार्यक्रमों की सफलता का उल्लेख किया.

नेशनल लीड (हाथी संरक्षण), डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया डॉ. अरित्रा क्षेत्री ने उत्तर प्रदेश में हाथियों की गतिविधियों और रुझानों, विशेषकर कतर्नियाघाट और दुधवा परिदृश्य के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण दिया. उन्होंने समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों, सुदृढ़ कार्ययोजना, मॉनिटरिंग प्रणाली और डीएनए आधारित हाथी पहचान (DNA- based identification) के महत्व पर बल दिया.

वरिष्ठ वैज्ञानिक, वन्यजीव संस्थान भारत (WII) डॉ. पराग निगम ने अपने 32 वर्षों के अनुभव के आधार पर मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारणों और उसके निवारण के लिए प्रभावी रणनीतियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने एआई के उपयोग से विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों (जैसे बाघ, हाथी) की पहचान व निगरानी में संभावनाओं को भी रेखांकित किया.

मुख्य वन संरक्षक (आईएफएस ), पुणे आशीष ठाकरे ने महाराष्ट्र में तेंदुआ प्रभावित क्षेत्रों में सौर बाड़ (solar fencing) की व्यवस्था, जो राज्य सरकार की तरफ से 100% अनुदानित है, पर प्रकाश डाला. उन्होंने जुनार स्थित माणिकदोह तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका तकनीकी संचालन Wildlife SOS की तरफ से और प्रशासनिक नियंत्रण महाराष्ट्र वन विभाग करता है.

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