ETV Bharat / state

फाइलेरिया पर सरकार का बड़ा प्रहार, 10 फरवरी से 18 जिलों में सामूहिक दवा सेवन, 1.58 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य

बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर. बूथ और घर - घर जाकर खिलाई जाएंगी दवाएं.

ACTION PLAN TO CONTROL FILARIASIS
फाइलेरिया पर सरकार का बड़ा प्रहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 6:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: सरकार ने जनस्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है. फाइलेरिया जैसी गंभीर और आजीवन दिव्यांगता देने वाली बीमारी के खिलाफ राज्य सरकार 10 फरवरी 2026 से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान शुरू करने जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में यह अभियान 18 जिलों के 65 विकासखंडों में चलाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ 58 लाख से अधिक नागरिकों को दवा सेवन कराने का लक्ष्य तय किया गया है.

फाइलेरिया पर सरकार का बड़ा प्रहार (ETV Bharat)



स्वास्थ्य मॉडल बदल रही सरकार

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार की नीति अब केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमारी के पहले ही वार को रोकने पर केंद्रित है. मंत्री ने कहा कि रोकथाम, समय पर पहचान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं ही सरकार की नई स्वास्थ्य नीति का आधार है.



हाथीपांव: दिखने में देर, नुकसान आजीवन

मंत्री जायसवाल ने फाइलेरिया को “मूक लेकिन घातक बीमारी” बताते हुए कहा कि यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है और वर्षों तक बिना लक्षण के शरीर में रहती है. जब लक्षण सामने आते हैं, तब तक व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से गंभीर संकट में फंस चुका होता है. एक बार रोग विकसित हो जाने पर इसका पूर्ण उपचार संभव नहीं है.

10 से 28 फरवरी तक चलेगा राज्यव्यापी अभियान

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, 10 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक प्रदेश के 18 जिलों के 65 फाइलेरिया प्रभावित विकासखंडों में सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर और निर्धारित बूथों पर पात्र नागरिकों को अपने सामने फाइलेरिया की दवाएं देंगे.

15 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी से बड़ा प्रहार

रायपुर (शहर), गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर (शहरी सहित), मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सरगुजा (शहरी सहित), सूरजपुर, जशपुर, बालोद और रायगढ़ (शहरी सहित) इन 15 जिलों में आईवरमेक्टिन, डीईसी और एल्बेंडाजोल (IDA) की तीन दवाओं के संयोजन से सामूहिक दवा सेवन कराया जाएगा.



3 जिलों में डबल ड्रग रणनीति

बस्तर (जगदलपुर), राजनांदगांव और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में डीईसी और एल्बेंडाजोल (DA) के माध्यम से फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी, ताकि संक्रमण को जड़ से खत्म किया जा सके.



दवाएं सुरक्षित, अफवाहों से रहें दूर

स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि एमडीए अभियान के तहत दी जाने वाली दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं. 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी पात्र नागरिकों से अपील है, कि वे स्वास्थ्यकर्मी के सामने ही दवा का सेवन करें. कोई भी मरीज दवा खाली पेट न खाए.



फाइलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, फाइलेरिया उन्मूलन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन आंदोलन होना चाहिए. मीडिया, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, नगरीय निकायों और सामाजिक संगठनों से अपील है कि वे सकारात्मक जनजागरूकता फैलाएं और लोगों को दवा सेवन के लिए प्रेरित करें, ताकि छत्तीसगढ़ को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके.


3 फरवरी को रायपुर आएंगे अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला, नया रायपुर में बच्चों से करेंगे संवाद

नवा रायपुर में गोल्फ का रोमांच, 16 वर्षीय कार्तिक सिंह का शानदार डेब्यू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया टूर्नामेंट का आगाज
बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भड़की कांग्रेस, पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, अपराध पर रोक लगाने की मांग

TAGGED:

फाइलेरिया
CHHATTISGARH HEALTH DEPARTMENT
SYAM BIHARI JAISWAL
HEALTH MINISTER
ACTION PLAN TO CONTROL FILARIASIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.