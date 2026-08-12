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गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी में बनेगा विश्व स्तरीय आईकॉनिक टावर, मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना बनाने के दिए आदेश

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा गुरुग्राम में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी के अन्दर तीन माह में बिजली, पानी आदि मूलभूत योजनाएं पूरी करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाए. इसके अलावा ग्लोबल सिटी में विश्व स्तर का आईकॉनिक टावर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए. इसके साथ ही उन्होंने पिंजौर की हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए भी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए

सीएम ने ली राज्य प्रगति पोर्टल समीक्षा की चौथी मीटिंग : सीएम ने कहा कि ग्लोबल सिटी के पूर्ण हो जाने के बाद इसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सुलभ हो सकेंगे. इस 1000 एकड़ में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी में 1000 करोड़ रुपए की लागत से भौतिक प्रगति का 80 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है. शेष कार्य आगामी दिसम्बर माह तक पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित योजना पर आधारित विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी में शिक्षण, स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा मॉल, थिएटर, लग्जरी होटल, सामुदायिक केन्द्र, मैरिज पैलेस आदि बनाने के अलावा नमो भारत मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी. इसके अलावा विशेष वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ग्रीन लेक भी बनाई जाएगी. साथ ही इस सिटी को द्वारका एक्सप्रेस वे से जोड़ने का कार्य किया जाएगा ताकि आवागमन सुगम हो सके.

नांगल चौधरी के लॉजिस्टिक हब में 23 अगस्त से चलेगी ट्रेन : मुख्यमंत्री ने कहा कि नांगल चौधरी में एकीकृत बहु मॉडल लॉजिस्टिक हब परियोजना विकसित की गई है. इसमें बिजली, सिंचाई, सड़कें, बाहरी रेल साईडिंग, आंतरिक रेल यार्ड बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है. इसके अलावा आंतरिक इन मोशन वे ब्रिज भी स्थापित किया जा रहा है जो आगामी 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा. इसके साथ ही हिसार में बनाए जा रहे आईएमसी में व्यापक स्तर पर बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है. इण्डस्ट्रीयल मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कन्वेंशन सेंटर एवं एग्जीबिशन हॉल, लॉजिस्टिक पार्क तथा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, डिफेंस एयरो स्पेस, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, गारमेंट टेक्सटाईल उद्योग भी विकसित किए जा रहे हैं. आईएमसी में एयरपोर्ट के लिए वाटर सप्लाई, 220 केवी का बिजली घर बनाया जा रहा है. एयरपोर्ट की प्रथम चरण में 1578 एकड़ भूमि की चारदिवारी बनाने का कार्य भी जारी है.

यादविन्द्रा गार्डन में बनेगा 100 कमरों का फाइव स्टार होटल : उन्होंने बताया कि स्वदेश योजना 2 के तहत पंचकूला के यादविन्द्रा गार्डन को रोजगार सृजन एवं पर्यटक केन्द्र के रूप में और अधिक विकसित किया जाएगा. गार्डन का नवीनीकरण करने के अलावा इसमें उच्च स्तरीय एकीकृत वेडिंग, कन्वेंशन एवं हॉस्पिटेलिटी डेस्टीनेशन बनाए जाएंगे. इसके अलावा 100 कमरों का होटल बनाने के साथ पिंजौर की हवाई पट्टी का भी विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि टिक्करताल में भी एडवेंचर पार्क बनाने का कार्य किया जाएगा तथा थापली के एडवेंचर पार्क को भी विकसित किया जाएगा.