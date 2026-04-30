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15 दिन में ड्रग्स के खिलाफ तैयार होगा एक्शन प्लान, सप्लाई चेन तोड़ने की मुहिम

देहरादून: उत्तराखंड में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है. सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में साफ संकेत मिला कि अब फोकस सिर्फ पकड़-धकड़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को तोड़ने और समाज स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए बहु-स्तरीय रणनीति लागू की जाएगी.

बैठक में सामने आया कि राज्य में अलग-अलग जिलों में ड्रग्स से जुड़ी चुनौतियां अलग-अलग रूप में मौजूद हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य और जनपद स्तर पर अलग-अलग रणनीति तैयार करने का फैसला लिया गया है. इसके तहत अगले 15 दिनों में एक साल का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें कानून प्रवर्तन के साथ-साथ नशा छोड़ चुके लोगों के इलाज और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

ड्रग्स के मामलों में धीमी न्यायिक प्रक्रिया और कमजोर फॉलोअप को भी एक बड़ी चुनौंती के तौर पर चिन्हित किया गया. विशेष रूप से बड़ी मात्रा में पकड़े गए मादक पदार्थों के मामलों में सख्त और लगातार कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया गया, ताकि नेटवर्क से जुड़े बड़े खिलाड़ियों तक पहुंच बनाई जा सके.

पुलिस और अन्य एजेंसियों को यह संकेत दिया गया कि कार्रवाई का दायरा बढ़ाना होगा. छोटे स्तर के तस्करों के बजाय उन कड़ियों तक पहुंचना जरूरी है, जो सप्लाई चेन को चलाती हैं. माना गया कि जब तक सप्लाई नेटवर्क नहीं टूटेगा, तब तक जमीनी स्तर पर नशे की उपलब्धता कम नहीं होगी.

बैठक में एक अहम पहलू यह भी रहा कि ड्रग्स की समस्या को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानने के बजाय इसे सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती के रूप में देखा गया. खासकर युवाओं और स्कूली बच्चों के बीच बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई. इसी के मद्देनजर स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब बनाने और नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया है.