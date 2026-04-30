15 दिन में ड्रग्स के खिलाफ तैयार होगा एक्शन प्लान, सप्लाई चेन तोड़ने की मुहिम
उत्तराखंड में मादक पदार्थों के बढ़ते नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 30, 2026 at 6:48 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है. सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में साफ संकेत मिला कि अब फोकस सिर्फ पकड़-धकड़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को तोड़ने और समाज स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए बहु-स्तरीय रणनीति लागू की जाएगी.
बैठक में सामने आया कि राज्य में अलग-अलग जिलों में ड्रग्स से जुड़ी चुनौतियां अलग-अलग रूप में मौजूद हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य और जनपद स्तर पर अलग-अलग रणनीति तैयार करने का फैसला लिया गया है. इसके तहत अगले 15 दिनों में एक साल का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें कानून प्रवर्तन के साथ-साथ नशा छोड़ चुके लोगों के इलाज और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी जाएगी.
ड्रग्स के मामलों में धीमी न्यायिक प्रक्रिया और कमजोर फॉलोअप को भी एक बड़ी चुनौंती के तौर पर चिन्हित किया गया. विशेष रूप से बड़ी मात्रा में पकड़े गए मादक पदार्थों के मामलों में सख्त और लगातार कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया गया, ताकि नेटवर्क से जुड़े बड़े खिलाड़ियों तक पहुंच बनाई जा सके.
पुलिस और अन्य एजेंसियों को यह संकेत दिया गया कि कार्रवाई का दायरा बढ़ाना होगा. छोटे स्तर के तस्करों के बजाय उन कड़ियों तक पहुंचना जरूरी है, जो सप्लाई चेन को चलाती हैं. माना गया कि जब तक सप्लाई नेटवर्क नहीं टूटेगा, तब तक जमीनी स्तर पर नशे की उपलब्धता कम नहीं होगी.
बैठक में एक अहम पहलू यह भी रहा कि ड्रग्स की समस्या को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानने के बजाय इसे सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती के रूप में देखा गया. खासकर युवाओं और स्कूली बच्चों के बीच बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई. इसी के मद्देनजर स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब बनाने और नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया है.
शिक्षण संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए सख्ती बढ़ाने की भी योजना है. स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की बात सामने आई है.
राज्य में नशे के फैलाव की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए सर्वे कराने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा. माना गया कि किन क्षेत्रों और वर्गों में समस्या ज्यादा है, इसका ठोस डेटा मिलने पर ही लक्षित कार्रवाई संभव हो पाएगी.
नशामुक्ति सेवाओं की स्थिति भी समीक्षा के दायरे में रही. निजी डी-एडिक्शन सेंटरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद उनके नियमित निरीक्षण और मानकों की सख्ती से जांच की जरूरत बताई गई, जो केंद्र तय मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है.
इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं. शुरुआती स्तर पर हर जिले में कम से कम एक अस्पताल में डी-एडिक्शन के लिए बेड आरक्षित करने की योजना पर काम शुरू किया जा रहा है. प्रशासनिक स्तर पर निगरानी को मजबूत करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अलग-अलग ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की जरूरत भी रेखांकित की गई है, ताकि जमीनी स्तर पर कार्रवाई की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सके.
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