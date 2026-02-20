ETV Bharat / state

झारखंड में सड़क हादसों को रोकने के लिए एक्शन प्लान, लाइट से लेकर हेलमेट तक की होगी जांच

रांची : झारखंड में हर साल सड़क हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है. सड़कों की हालत बेहतर होने के बावजूद, जानलेवा रोड एक्सीडेंट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया है. यह एक्शन प्लान परिवहन विभाग ने तैयार किया है.

एक्शन प्लान तैयार, डीसी और एसपी को भेजा गया प्लान

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, झारखंड में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया है. यह एक्शन प्लान झारखंड परिवहन सचिव ने तैयार करके सभी जिलों के डीसी और एसपी को भेजा है. जिससे सड़क हादसों को असरदार तरीके से कंट्रोल करने और पैदल चलने वालों की सुरक्षा पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें.

एक्शन प्लान के बारे में, झारखंड पुलिस के सड़क सुरक्षा परिवहन के डीआईजी धनंजय कुमार सिंह ने भी झारखंड के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्हें निर्देश का पालन पक्का करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि झारखंड में यह एक्शन प्लान डॉ. एस. राजशेखर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

एक्शन प्लान में क्या है?

पहला - दो पहिया वाहनों के लिए बने नियमों का पालन कराना

एक्शन प्लान का सबसे जरूरी पॉइंट मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 128, 129, और 194D को सख्ती से लागू करने के बारे में है. एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क हादसों में बाइक के पीछे बैठने वालों की बहुत ज्यादा संख्या में मौत हुई है. इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128, 129, और 194D टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा नियम लागू करते हैं. यह एक्ट टू-व्हीलर चलाने वालों और पीछे बैठने वालों, दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी बनाता है. एक्शन प्लान झारखंड में इस निर्देश को सख्ती से लागू करने और इसके लागू होने की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश देता है. एक्शन प्लान में बिना हेलमेट वाले सवारों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाने और लाइसेंस कैंसल करने की प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया गया है.

दूसरा - दो पहिया वाहनों के प्रतिबंधित हाईवे पर जाने पर रोक

एक्सप्रेस-वे और दूसरे हाई-स्पीड कॉरिडोर में टू-व्हीलर को घुसने से रोकने वाले नियम को सख्ती से लागू किया जाना जाए. जहां दो पहिया वाहन प्रतिबंधित हैं, वहां एक्सीडेंट का खतरा कम करने के लिए उन्हें प्रवेश करने से रोकने के सभी तरीके अपनाए जाए.

तीसरा - गाड़ी की फिटनेस मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत हो

झारखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां गाड़ी के फिटनेस से जुड़ी दिक्कतों की वजह से सड़क हादसे हुए हैं, जिससे जान-माल का काफी नुकसान हुआ है. इसलिए, गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेशन के दौरान सभी जांच बिंदुओं का सख्ती से पालन किया जाए. फिटनेस सर्टिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए.

चौथा - सफेद LED लाइट पर कंट्रोल

एक्शन प्लान में परिवहन और ट्रैफिक विभाग को सफेद LED, चमकती लाइट, नीली लाइट और अनाधिकृत हूटर वाली गाड़ियों पर सख्ती से कंट्रोल करने का निर्देश दिया गया है. बिना इजाजत वाली नीली और चमकती लाइट और अवैध हूटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी जब्ती की जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.