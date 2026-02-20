झारखंड में सड़क हादसों को रोकने के लिए एक्शन प्लान, लाइट से लेकर हेलमेट तक की होगी जांच
झारखंड में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है. अब सड़कों की खास निगरानी की जाएगी.
Published : February 20, 2026 at 8:03 PM IST
रांची : झारखंड में हर साल सड़क हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है. सड़कों की हालत बेहतर होने के बावजूद, जानलेवा रोड एक्सीडेंट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया है. यह एक्शन प्लान परिवहन विभाग ने तैयार किया है.
एक्शन प्लान तैयार, डीसी और एसपी को भेजा गया प्लान
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, झारखंड में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया है. यह एक्शन प्लान झारखंड परिवहन सचिव ने तैयार करके सभी जिलों के डीसी और एसपी को भेजा है. जिससे सड़क हादसों को असरदार तरीके से कंट्रोल करने और पैदल चलने वालों की सुरक्षा पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें.
एक्शन प्लान के बारे में, झारखंड पुलिस के सड़क सुरक्षा परिवहन के डीआईजी धनंजय कुमार सिंह ने भी झारखंड के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्हें निर्देश का पालन पक्का करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि झारखंड में यह एक्शन प्लान डॉ. एस. राजशेखर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
एक्शन प्लान में क्या है?
पहला - दो पहिया वाहनों के लिए बने नियमों का पालन कराना
एक्शन प्लान का सबसे जरूरी पॉइंट मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 128, 129, और 194D को सख्ती से लागू करने के बारे में है. एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क हादसों में बाइक के पीछे बैठने वालों की बहुत ज्यादा संख्या में मौत हुई है. इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128, 129, और 194D टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा नियम लागू करते हैं. यह एक्ट टू-व्हीलर चलाने वालों और पीछे बैठने वालों, दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी बनाता है. एक्शन प्लान झारखंड में इस निर्देश को सख्ती से लागू करने और इसके लागू होने की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश देता है. एक्शन प्लान में बिना हेलमेट वाले सवारों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाने और लाइसेंस कैंसल करने की प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया गया है.
दूसरा - दो पहिया वाहनों के प्रतिबंधित हाईवे पर जाने पर रोक
एक्सप्रेस-वे और दूसरे हाई-स्पीड कॉरिडोर में टू-व्हीलर को घुसने से रोकने वाले नियम को सख्ती से लागू किया जाना जाए. जहां दो पहिया वाहन प्रतिबंधित हैं, वहां एक्सीडेंट का खतरा कम करने के लिए उन्हें प्रवेश करने से रोकने के सभी तरीके अपनाए जाए.
तीसरा - गाड़ी की फिटनेस मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत हो
झारखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां गाड़ी के फिटनेस से जुड़ी दिक्कतों की वजह से सड़क हादसे हुए हैं, जिससे जान-माल का काफी नुकसान हुआ है. इसलिए, गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेशन के दौरान सभी जांच बिंदुओं का सख्ती से पालन किया जाए. फिटनेस सर्टिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए.
चौथा - सफेद LED लाइट पर कंट्रोल
एक्शन प्लान में परिवहन और ट्रैफिक विभाग को सफेद LED, चमकती लाइट, नीली लाइट और अनाधिकृत हूटर वाली गाड़ियों पर सख्ती से कंट्रोल करने का निर्देश दिया गया है. बिना इजाजत वाली नीली और चमकती लाइट और अवैध हूटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी जब्ती की जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
आंकड़े बेहद भयवाह (पूरे भारत के)
सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए एक्शन प्लान बनाना और उस पर अमल करना कितना आवश्यक है, यह सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सड़क हादसों के आंकड़े बयां करते हैं. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाने से पहले, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के कारणों का आंकड़ा इकट्ठा किया गया, चाहे वे गाड़ियों, पैदल चलने वालों या खराब सड़क की वजह से हुई हों.
झारखंड में क्या है स्थिति?
झारखंड में रोजाना सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, और सड़क हादसों से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है. झारखंड पुलिस के आंकड़े भी यही बताते हैं. झारखंड में हर महीने औसतन 12 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है.
आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से दिसंबर 2025 तक लगभग 5,200 सड़क हादसों के मामले दर्ज किए गए. इन हादसों में लगभग 4,200 लोगों की मौत हुई. 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 4,699 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 3,708 लोगों की जान चली गई.
झारखंड पुलिस ने भी कई प्लान पर शुरू किया काम
झारखंड में सड़क हादसों में होने वाली मौतों और अलग-अलग तरह की हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए कई नई पहल शुरू की गई हैं. इनमें सबसे जरूरी है सड़कों का मूल्यांकन. झारखंड की अलग-अलग सड़कों का मूल्यांकन किया जा रहा है, और फिर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय की जाएगी. पुलिस मुख्यालय की सड़क सुरक्षा कोषांग ने सभी जिलों से नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और शहरी सड़कों की मौजूदा हालत और ट्रैफिक जाम के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के आधार पर, हर सड़क पर कार, बस, ट्रक और टू-व्हीलर के लिए अलग-अलग स्पीड लिमिट तय की जाएंगी.
बड़ी सड़कों की होगी खास निगरानी
पुलिस मुख्यालय की सड़क सुरक्षा कोषांग से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य की मुख्य सड़कों, जैसे स्टेट हाईवे, रिंग रोड और बड़ी जिला सड़कों पर खास निगरानी की योजना है. सड़क सुरक्षा कोषांग का मानना है कि तय स्पीड लिमिट और नियमों को सख्ती से लागू करने से राज्य में हादसों की संख्या में काफी कमी आएगी. अधिकारियों के मुताबिक, स्पीड लिमिट तय होने के बाद, ड्राइवरों को नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी देने और सुरक्षित ट्रैफिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जनजागरुकता अभियान चलाया जाएगा.
यह भी पढ़ें:
खूंटी में भीषण सड़क हादसा, पिकनिक से लौट रहे दो पादरियों की मौत, तेज रफ्तार बनी कारण
हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, पश्चिम बंगाल QRT के दो सदस्यों की मौत
धमतरी में भीषण सड़क हादसा, 201 कोबरा बटालियन के 3 जवानों समेत चार लोगों की मौत