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कवर्धा थाना परिसर में रील बनना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक, वीडियो भी बनाया

थाना कोतवाली कवर्धा का वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन, उसी जगह युवक ने माफी मांगी जहां रौब से घुसते बनाई थी REEL

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कवर्धा थाना परिसर में रील बनना युवक को पड़ा महंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 1:25 PM IST

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कवर्धा: सोशल मीडिया पर इन दिनों रील के लिए लोग कानून व्यवस्था को भी ताक पर रख रहे हैं. खासकर युवा कभी हथियार लहराते तो कभी अपना रौब दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो कवर्धा जिले से सामने आया जिसमें युवक फोन पर बात करते हुए थाना परिसर के अंदर जा रहा था. थाने को पार्क समझकर बेखौफ होकर घुसना युवक को महंगा भी पड़ा और उस पर एक्शन लिया गया है.

पुलिस ने कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक, वीडियो भी बनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवक को थाने लाया गया

जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले युवक की पहचान अयान खान के रूप में हुई है, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक की तलाश कर उसे थाना बुलाया गया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवक को थाना लाकर कड़ी समझाइश दी.

कान पकड़कर माफी मांगते हुए बना वीडियो

पुलिस ने समझाइश के साथ ही बाकी लोगों तक कड़ा संदेश पहुंचाने के लिए उसी स्थान पर युवक से माफी मांगते हुए एक और वीडियो बनवाया. थाने के बाहर ही कान पकड़कर युवक से उठक-बैठक लगवाई गई. साथ ही युवक से लिखित माफीनामा भी लिया गया. कार्रवाई के बाद युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए आया था युवक

इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने बताया कि अयान खान शुक्रवार रात अपने भाई की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने थाना पहुंचा था. लेकिन इसी दौरान उसने पुलिसकर्मियों की नजर से बचकर थाना परिसर के अंदर वीडियो बना लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

टीआई के मुताबिक जैसे ही वीडियो वायरल होने की जानकारी पुलिस को मिली, तत्काल टीम भेजकर युवक को थाना लाया गया. पूछताछ और समझाइश के बाद युवक से लिखित माफी ली गई तथा भविष्य में इस प्रकार की हरकत दोबारा नहीं करने की चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया.

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