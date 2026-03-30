जल संकट पर एक्शन, 15 जुलाई तक नए बोर खनन पर रोक, बिना अनुमति बोरिंग करवाने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि यह फैसला भूजल स्तर को सुरक्षित रखने, गर्मी में आम लोगों को पेयजल संकट से बचाने के लिए लिया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 8:38 PM IST
रायपुर: बढ़ती गर्मी और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर 1 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक पूरे जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है. इस दौरान नए बोर और नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी. बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति, संस्था या व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा बोर खनन कराए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला भूजल स्तर को सुरक्षित रखने और गर्मी में आम लोगों को पेयजल संकट से बचाने के लिए लिया गया है.
जल संरक्षण के लिए प्रशासन की सख्ती
गर्मी के दिनों में हर साल जलस्तर तेजी से नीचे जाता है और कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगता है. इसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के तहत रायपुर जिले में अस्थायी प्रतिबंध लागू किया है. 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक जिले में कोई भी नया बोर या नलकूप बिना अनुमति नहीं खोदा जा सकेगा. प्रशासन इसे भूजल संरक्षण की दिशा में जरूरी कदम मान रहा है.
बिना अनुमति बोर खनन प्रतिबंधित
आदेश के मुताबिक यह रोक सिर्फ निजी उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार के उपयोग चाहे पेयजल, व्यावसायिक या अन्य जरूरतों के लिए, नए बोर खनन पर लागू होगी. स्पष्ट किया गया है कि बिना प्रशासनिक अनुमति बोर खनन कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में मशीन जब्ती से लेकर दंडात्मक कार्रवाई तक की जा सकती है.
इन विभागों को दी गई विशेष छूट
जनसुविधा और पेयजल आपूर्ति को प्रभावित न होने देने के लिए प्रशासन ने कुछ विभागों को विशेष छूट भी दी है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) को पूरे जिले में तथा नगर निगम और नगर पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में सिर्फ पेयजल व्यवस्था के लिए बोर खनन के लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे जरूरत पड़ने पर पानी की व्यवस्था तेजी से की जा सकेगी.
एडीएम और एसडीएम को अनुमति देने के मिले अधिकार
स्थानीय जरूरतों को देखते हुए प्रशासन ने एडीएम रायपुर के साथ एसडीएम रायपुर, आरंग, अभनपुर और तिल्दा को विशेष अधिकार दिए हैं. ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जरूरत के आधार पर अनुमति जारी कर सकेंगे. इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक परिस्थितियों में राहत मिल सकेगी.
संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों, संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे बिना अनुमति नए बोर खनन से बचें और पानी के संरक्षण में सहयोग करें. आने वाले महीनों में गर्मी और जल संकट को देखते हुए यह आदेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रशासन का साफ संदेश है कि पानी बचाइए, नियम मानिए और जरूरत होने पर संबंधित एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेकर ही बोर खनन कराएं.