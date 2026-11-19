जंगल उजाड़ने पर एक्शन, वनभूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया, कार्रवाई के दौरान महिला वनकर्मी पर हमला, आगजनी की भी कोशिश
करका के जंगल में बड़ी कार्रवाई: 1 लाख पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के बाद 102.45 हेक्टेयर वनभूमि से हटाया गया अतिक्रमण
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 8:52 PM IST
धमतरी/गरियाबंद. महानदी के उद्गम क्षेत्र करका के जंगलों में अतिक्रमण पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान वनकर्मियों और ग्रामीणों के बीच झड़प जैसी स्थिति भी बनी. गुरुवार को उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 102.45 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को कब्जे से मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान महिला वनकर्मियों समेत 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे.
आगजनी की कोशिश, महिला वनकर्मी पर हमला; 3 गिरफ्तार
कार्रवाई के दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आगजनी की कोशिश और महिला वनकर्मी पर हमले की घटना भी सामने आई. इन मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. विभाग ने बताया कि कार्रवाई में बाधा डालने, आगजनी के लिए उकसाने और अतिक्रमणकारियों को बरगलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में पीओआर दर्ज करने की तैयारी है.
पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर कब्जा
जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती का दायरा बढ़ाने और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियां लंबे समय से जारी थीं. विभागीय आकलन के अनुसार करका क्षेत्र में करीब एक लाख पेड़ों की कटाई और क्षति हुई है. वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही प्रभावित क्षेत्र में जंगल को दोबारा विकसित करने और जल संरक्षण के काम भी शुरू किए हैं.
सामुदायिक वन अधिकार मिला
करका ग्रामसभा को वर्ष 2020 में करीब 2,200 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए थे. इसका मकसद ग्रामीणों की भागीदारी से जंगल की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना था. लेकिन वन विभाग के मुताबिक, पिछले करीब एक दशक में इस क्षेत्र में पेड़ों को काटने, तनों को छल्ले के आकार में काटकर सुखाने और वनभूमि पर खेती करने जैसी गतिविधियों से जंगल को नुकसान पहुंचाया गया.
आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2016 में वनभूमि पर अतिक्रमण करीब 22 हेक्टेयर था, जो 2026 तक बढ़कर 102.45 हेक्टेयर हो गया. इस विस्तार की जानकारी इसरो की सैटेलाइट इमेजरी, जीपीएस और ड्रोन सर्वे के जरिए जुटाई गई. बुधवार को इसी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया.
400 से अधिक कर्मियों की तैनाती, ड्रोन से निगरानी
अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम तैनात रही. 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे. पूरे प्रभावित क्षेत्र पर उच्च क्षमता वाले ड्रोन से नजर रखी गई और कार्रवाई के दौरान होने वाली गतिविधियों की रिकॉर्डिंग भी की गई, ताकि जरूरत पड़ने पर वैधानिक कार्रवाई में डिजिटल साक्ष्य का इस्तेमाल किया जा सके.
जंगल बचाने के साथ जल संरक्षण पर भी जोर
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई वनभूमि को फिर से हरा-भरा बनाने के लिए वन विभाग जल संरक्षण के काम में जुटा है. क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच बनाकर बारिश के पानी को रोकने, मिट्टी में नमी बनाए रखने और भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था की जा रही है.
आज 2500 कंटूर ट्रेंच बनाए गए, जबकि विभाग का लक्ष्य 25 हजार ट्रेंच निर्माण का है. इससे प्राकृतिक वनस्पति के पुनर्जनन को बढ़ावा देने और महानदी के उद्गम क्षेत्र की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.