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जंगल उजाड़ने पर एक्शन, वनभूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया, कार्रवाई के दौरान महिला वनकर्मी पर हमला, आगजनी की भी कोशिश

जंगल उजाड़ने पर एक्शन, वनभूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी/गरियाबंद. महानदी के उद्गम क्षेत्र करका के जंगलों में अतिक्रमण पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान वनकर्मियों और ग्रामीणों के बीच झड़प जैसी स्थिति भी बनी. गुरुवार को उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 102.45 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को कब्जे से मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान महिला वनकर्मियों समेत 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे.

Attack on Forest Team (ETV BHARAT CHHATTISGARH) आगजनी की कोशिश, महिला वनकर्मी पर हमला; 3 गिरफ्तार कार्रवाई के दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आगजनी की कोशिश और महिला वनकर्मी पर हमले की घटना भी सामने आई. इन मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. विभाग ने बताया कि कार्रवाई में बाधा डालने, आगजनी के लिए उकसाने और अतिक्रमणकारियों को बरगलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में पीओआर दर्ज करने की तैयारी है.