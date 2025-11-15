आयुष्मान योजना में गड़बड़ी, बलौदाबाजार जिले के 2 निजी अस्पतालों का आयुष्मान पंजीयन 3 महीने के लिए निलंबित

ETV Bharat / state

बलौदाबाजार: जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज देने वाले 2 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है. ये एक्शन गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लिया है. आरोग्यम हॉस्पिटल सिमगा और ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार का आयुष्मान पंजीयन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर प्रशासन की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे शुरू हुई कार्रवाई?: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेश अवस्थी ने ETV भारत को बताया कि दोनों अस्पतालों के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं. इसके बाद विभाग ने टीम बनाकर जांच कराई. जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं. रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन इनके जवाब असंतोषजनक पाए गए. इसके बाद पूरी रिपोर्ट राज्य नोडल एजेंसी को भेजी गई, जहां से 3 माह के सस्पेंशन की कार्रवाई का आदेश जारी हुआ.

Action On Private Hospital
ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार पर कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच में क्या मिला?: दोनों अस्पतालों में मौजूद खामियां केवल तकनीकी नहीं थीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा पर सीधा असर डालने वाली थीं. जांच टीम ने जिन बड़ी अनियमितताओं का जिक्र किया है उनमें ये प्रमुख हैं-

  • अस्पताल के कई स्टाफ की डिग्री, लाइसेंस और ट्रेनिंग का सत्यापन उपलब्ध नहीं था.
  • अस्पतालों में कई आवश्यक लाइफ-सेविंग उपकरण नहीं मिले, जबकि आयुष्मान योजना के तहत इनका होना जरूरी है.
  • केस शीट और इलाज रजिस्टर में गड़बड़ी, कई मरीजों के रिकॉर्ड अधूरे मिले, कुछ में इलाज की जानकारी ही नहीं था.
  • इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मानक के मुताबिक नहीं पाया गया. आपात स्थिति में तुरंत इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं थी.
  • दवाइयों और प्रक्रियाओं में गलत एंट्री मिलने से बिलिंग में गड़बड़ी के संकेत मिले.
  • इसके अलावा सफाई से लेकर बायो-मेडिकल वेस्ट निपटान तक कई मानक पूरे नहीं किए जा रहे थे.
Action On Private Hospital
आरोग्यम हॉस्पिटल सिमगा पर कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या कार्रवाई हुई: वार्ड निरीक्षण में कई मरीजों ने बताया कि निगरानी और देखभाल भी पर्याप्त नहीं मिल रही. इन सभी बिंदुओं को गंभीर मानते हुए विभाग ने आरोग्यम हॉस्पिटल सिमगा और ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार को डिपैनलमेंट किया है. यानी अब आयुष्मान योजना के तहत दोनों अस्पतालों को 3 महीने तक क्लेम समेत कई लाभ नहीं मिल पाएंगे.

जांच में जो तथ्य सामने आए वह बेहद गंभीर थे. आगे भी यदि कोई संस्था नियम विरुद्ध काम करती पाई गई तो ऐसी ही सख्त कार्रवाई होगी. 3 माह बाद फिर से मूल्यांकन किया जाएगा. अगर अस्पताल मानक सुधार लेते हैं और जांच रिपोर्ट संतोषजनक मिलती है, तभी पंजीयन बहाल किया जाएगा.- राजेश अवस्थी, CMHO बलौदाबाजार

क्यों जरूरी थी सख्ती?: आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ़्त इलाज की सुविधा मिलती है. अस्पतालों की ओर से लापरवाही या गलत बिलिंग से न केवल योजना का उद्देश्य प्रभावित होता है, बल्कि मरीजों की जान भी खतरे डलती है. जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार अस्पतालों की निगरानी कर रहा है और प्रयास है कि केवल वही संस्थान आयुष्मान योजना में शामिल रहें जो निर्धारित मानकों का पालन करें.

