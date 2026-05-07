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भिलाई में चाकूबाजी के आरोपियों का निकला जुलूस, पुलिस ने लगवाई उठक-बैठक, ‘अपराध करना पाप है’ के नारे भी लगाए

जेल से छूटे आदतन बदमाश और उसके साथियों ने खिलाफ में गवाही देने वाले युवकों पर जानलेवा हमला किया था.

Action on stabbing Case
भिलाई में चाकूबाजी के आरोपियों का निकला जुलूस, पुलिस ने लगवाई उठक-बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग: जिले के भिलाई में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला. पुरानी रंजिश और गवाही का बदला लेने के लिए दो युवकों पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया था. छावनी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख शाहरूख समेत तीन आरोपियों को पकड़कर चौक पर उठक-बैठक भी लगवाई.

भिलाई में चाकूबाजी के आरोपियों का निकला जुलूस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'अपराध करना पाप है'

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद बुधवार शाम करीब 5.30 बजे आरोपियों का उनके ही मोहल्ले में जुलूस निकाला. इस दौरान पुलिस ने अपराध न करने की नसीहत दी. जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए. पुलिस ने आरोपियों से “अपराध करना पाप है” के नारे भी लगवाए.

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अपराधियों का जुलूस, हाथ पकड़कर मांगी माफी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंगलवार को हुई थी चाकूबाजी

घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है. जानकारी के मुताबिक घायल दोनों युवक आपस में दोस्त हैं और खाना खाने के बाद इलाके में टहलने निकले थे. इसी दौरान हाल ही में जेल से छूटा बदमाश शेख शाहरूख अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचा. आरोपी पहले से युवकों से रंजिश रखता था और किसी पुराने मामले में उनके द्वारा गवाही देने से नाराज था.

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‘अपराध करना पाप है’ के नारे भी लगाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चाकूबाजी कर भागे थे बदमाश

बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. हमला इतना तेज था कि दोनों युवक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने भेजा जेल

घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की. जांच के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख शाहरूख सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. जुलूस निकालने के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया है.

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