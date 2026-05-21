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महासमुंद में गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन, ओडिशा से यूपी जा रहे थे तस्कर, कार रोकने पर 12 लाख का गांजा मिला

टेमरी नाका पर सर्चिंग के दौरान कार्रवाई, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 किलो गांजा, एक अर्टिगा कार और दो मोबाइल फोन जब्त किए

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महासमुंद में गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन, कार रोकने पर 12 लाख का गांजा मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
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महासमुंद: जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. टेमरी जांच नाका पर ओडिशा और उत्तरप्रदेश के 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. थाना कोमाखान पुलिस एवं एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 24 किलो गांजा भी जब्त किया है.

सर्चिंग के दौरान पुलिस ने रोकी कार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स को अवैध गांजा तस्करी, परिवहन और बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं. इसी कड़ी में जिलेभर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. थाना कोमाखान पुलिस ने भी सर्चिंग के दौरान एक संदिग्ध अर्टिगा कार को रोका. इसमें बैठे लोगों से पूछताछ की गई.

12 लाख का गांजा मिला

वाहन चालक ने अपना नाम प्रेमलाल विभार निवासी नुआपाड़ा (ओडिशा) और दूसरे युवक ने अपना नाम ज्ञानसिंह कश्यप निवासी हमीरपुर (उत्तरप्रदेश) बताया. पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो डिक्की में छुपाकर रखा गया 24 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ. जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई गई है.

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थाना कोमाखान पुलिस एवं एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओडिशा से यूपी तस्करी

पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल कार के साथ 2 मोबाइल को भी जब्त किया है. कुल 18 लाख 15 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजा को ओडिशा के बालीगुड़ा जिला कालाहांडी से खरीदकर उत्तरप्रदेश के मौदहा में बिक्री करने ले जा रहे थे.

फिलहाल मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 76/2026 धारा 20(b)(ii)(c), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

4 महीने में 6 हजार से ज्यादा गांजा जब्त

महासमुंद पुलिस के अनुसार, पिछले चार महीनों में जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 94 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 6 हजार 425 किलो गांजा जब्त किया गया है. इन मामलों में अब तक 238 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 56 आरोपी छत्तीसगढ़ और 182 आरोपी अन्य राज्यों के रहने वाले हैं.

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