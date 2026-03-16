ETV Bharat / state

कबाड़ियों पर टूटा प्रशासन का कहर, एक साथ 8 ठिकानों पर चला बुलडोजर, पुल गायब करने वाले गिरोह का मुकेश साहू भी शामिल

कबाड़ियों पर टूटा प्रशासन का कहर, एक साथ 8 ठिकानों पर चला बुलडोजर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

वहीं 3 मंजिला मकान को तोड़ने के लिए भी बुलडोजर के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. लोगों का कहना था कि मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी के काले कारनामों का दंड उसके परिवार को ना दिया जाए. मकान टूटा तो उसके बीवी बच्चे बेघर हो जाएंगे. मौके पर आयुक्त भी मौजूद थे. जिन्होंने बाउंड्री वॉल तोड़ने का आदेश दिया और मकान खाली करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी.

कोरबा: सोमवार को शहर के बड़े कबाड़ी कारोबारी प्रशासन के निशाने पर रहे. नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साथ 8 ठिकानों पर कार्रवाई की. हाल ही में ढोढ़ीपारा में नहर के ऊपर से रातों-रात पुल गायब करने वाले गिरोह में शामिल मुकेश साहू के दो अवैध कबाड़ी यार्ड को ज़मीदोज़ किया गया.

नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से आज अवैध कबाड़ कारोबारियों पर कड़ा प्रहार करते हुए उनके विरूद्ध सख्त एक्शन लिया. प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार कोरबा शहर में शासकीय जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां कबाड़ का कारोबार करने वाले व्यवसायियों पर एक्शन लिया गया. शहर के राताखार क्षेत्र में मुकेश साहू कबाड़ कारोबारी के द्वारा लगभग 70 डिसमिल शासकीय जमीन में कब्जा कर अवैध रूप से 2 कबाड़ यार्ड का निर्माण कराया गया था. यहां भारी मात्रा में कबाड़ का संग्रह किया गया था. जिस पर जिला, पुलिस और निगम प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया. अतिक्रमण दस्ते ने मकान के बाउंड्रीवॉल को भी जेसीबी के माध्यम से तोड़कर हटा दिया गया.

पुल गायब करने वाले गिरोह में शामिल मुकेश साहू के ठिकानों पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुड़ापार और झगरहा में भी चला बुलडोजर

इसी प्रकार मुड़ापार रामनगर क्षेत्र में कबाड़ व्यवसायी तनवीर ने लगभग 1-1 एकड़ शासकीय जमीन में अवैध कब्जा कर 2 कबाड़ यार्ड बना लिये थे. झगरहा बस्ती क्षेत्र में कबाड़ व्यवसायी सियाराम और मदनलाल के पर भी लगभग 50 डिसमिल जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर 2 कबाड़ यार्ड बनाने का आरोप है. प्रशासन की संयुक्त टीम ने सभी पर सख्त कार्रवाई करते हुये कबाड़ यार्डों को बुलडोजर से तोड़ दिया.

3 मंजिला मकान को तोड़ने पहुंची टीम, बाउंड्री वॉल तोड़ने के साथ घर खाली करने का अल्टीमेटम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरफ्तारी के बाद मिल चुकी है जमानत

मुकेश साहू का मकान तोड़ने पहुंचे प्रशासन की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा. यहां मौजूद स्थानीय पार्षद रवि चंदेल ने कहा कि हाल ही में नहर के ऊपर से पुल की चोरी हुई थी, इसमें मुकेश साहू का हाथ है. कबाड़ का व्यवसाय जो लोग भी करते हैं वह मूल रूप से चोरी का काम भी करते हैं. कबाड़ का व्यवसाय करने वाले गलत काम करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है लेकिन इन्हें कानून सजा नहीं दे पा रहा. इन्हें गिरफ्तारी के बाद जमानत दी जा चुकी है. अब प्रशासन उनके परिजनों को परेशान कर रहा है, इनका मकान तोड़ा जा रहा है. इससे बच्चे बेघर हो जाएंगे. हम इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं.

कोरबा में बड़े पैमाने पर कबाड़ का व्यवसाय हो रहा है, सभी कबाड़ियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन, कबाड़ियों के जो परिवार हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए.- रवि चंदेल, पार्षद

मकान तोड़ने के दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैसे मांगने का लगाया आरोप

वहीं मुकेश साहू की पत्नी रेखा साहू ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हमारे मकान को तोड़ा जा रहा है. आखिरी नोटिस हमें पिछले दो तारीख को दिया गया था. एक दो नोटिस को देकर हमारा घर तोड़ा जा रहा है. घर टूट गया तो हम कहां जाएंगे, सुबह से चार बार प्रशासन की टीम हमारे घर आ चुकी है .गोदाम में तोड़फोड़ किया गया है, हमारे जमीन में तोड़फोड़ किया गया है और इसके बाद हमारा घर तोड़ा जा रहा है. हमसे पैसों के भी मांग की गई है. अगर इस मामले को सुलझाना है तो 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है.

शहर के बड़े कबाड़ी कारोबारी प्रशासन के निशाने पर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसे कहां से देंगे. पति अभी पिछले आठ दिनों से बाहर हैं. उन्हें पुल चोरी के मामले में जेल हुई थी. लेकिन, अब वह बाहर आ चुके हैं, उन्होंने चोरी नहीं की है, उन्होंने बस सामान खरीदा था.- रेखा साहू, मुकेश साहू की पत्नी

नियमों के अनुसार की जा रही है कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने बताया कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र के जो अवैध और अनियमित रूप से जो कबाड़ का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है. साथ ही साथ पिछले दिनों एक वाक्या जिले में हुआ था. जिसमें नगर निगम के पुल को चोरी कर लिया गया था. जिसमें अपराधियों को पकड़ा गया था. जिसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई हुई थी.

एक महिला वहां पर निवास कर रही है. उनके बेडरूम और आसपास के एरिया को छोड़कर बाकी इलाके में हमारी टीम कार्रवाई करेगी. कल सुबह 10 बजे तक का समय मकान से सामान हटाने के लिए दिया गया है.- आशुतोष पांडेय, आयुक्त

निगम का दावा है कि बिना बिल्डिंग परमिशन के जो मकान का निर्माण किया गया है और अवैध रूप से जो यार्ड चल रहा था उसको नोटिस दिया गया. नोटिस की समय सीमा पूरा होने पर 45 दिन बाद कोर्ट के निर्देशों के तहत वीडियोग्राफी करते हुए नियम अनुसार तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं.