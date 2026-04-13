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वनरक्षक हत्याकांड में पुलिस का तगड़ा एक्शन, दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में, रेत माफिया पर कसा शिकंजा

8 अप्रैल को हुए वन रक्षक हत्याकांड के तीन में से 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, ट्रैक्टर से कुचलने वाला ड्राइवर अब भी फरार

Action on Sand Mafia Morena
वनरक्षक हत्याकांड में दूसरी गिरफ्तारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
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मुरैना : मध्य प्रदेश के मुरैना में हुए वनरक्षक हत्याकांड में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. दिमनी थाना क्षेत्र के रानपुर गांव में 8 अप्रैल की सुबह वनरक्षक को रेत माफिया ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था. अब इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के पांचवें दिन दूसरे आरोपी को रपट का पुरा गांव में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है.

इससे पहले पुलिस ट्रैक्टर जब्त कर उसके मालिक को भी पकड़ चुकी है. पकड़े गए आरोपियों के स्थानीय नेताओं से संबंध बताए जा रहे हैं जबकि मुख्य आरोपी ट्रैक्टर चालक अब भी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में, रेत माफिया पर कसा शिकंजा (Etv Bharat)

ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचला

वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर की गई हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था. जनकपुर गांव निवासी हरिकेश गुर्जर ड्यूटी पर तैनात थे, तभी रेत माफिया ने उन्हें निशाना बनाते हुए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक विनोद माहौर, ट्रैक्टर मालिक सोनू चौहान और पवन तोमर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था.

morena forest guard murder case
वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या का मामला (Etv Bharat)

एक आरोपी को यूपी से खोज लाई थी एमपी पुलिस

घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए और अपने घरों में ताला डाल दिया. लेकिन चंबल पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दो दिन के भीतर उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर मालिक सोनू चौहान को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर जब्त कर लिया. अब इस मामले में रविवार शाम पांचवे दिन दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रपट का पुरा गांव में दबिश देकर भाजपा नेता और दिमनी मंडल के उपाध्यक्ष बताए जा रहे पवन तोमर को गिरफ्तार कर लिया है.

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ट्रैक्टर चालक की तलाश तेज

इस गिरफ्तारी के बाद चंबल में माफिया और राजनीतिक संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी ट्रैक्टर चालक विनोद माहौर अब भी पुलिस की पकड़ से दूर बताया गया है. एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर के अनुसार, '' वनरक्षक हत्या मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीसरे आरोपी को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा. कई ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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