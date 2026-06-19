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अवैध रेत कारोबार पर बलौदाबाजार प्रशासन का बड़ा प्रहार, 10 हाइवा जब्त, मचा हड़कंप

बलौदाबाजार में जिला प्रशासन की सघन जांच ने रेत माफिया के बीच हड़कंप मचा दिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Action On Sand Mafia In Balodabazar
बलौदाबाजार में रेत माफिया पर कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
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बलौदाबाजार: अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बलौदाबाजार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. शुक्रवार को प्रशासन ने कुल 10 हाइवा वाहनों को जब्त किया है. राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सुबह-सुबह सघन जांच अभियान चलाकर यह कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान रेत से भरे वाहनों के ड्राइवर वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके और कई चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए.

बलौदाबाजार कलेक्टर के निर्देश पर एक्शन

जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई प्रशासन की अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है. लगातार मिल रही शिकायतों और अवैध रेत परिवहन की सूचनाओं के बाद प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है. कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर शुक्रवार तड़के राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सिमगा क्षेत्र में औचक जांच अभियान शुरू किया. इसी कार्रवाई के दौरान कुल 10 हाईवा मिले है. सभी हाईवा पर रेत लोड था.

11 में से सिर्फ एक वाहन सही पास के साथ था

जांच के दौरान कुल 11 हाइवा वाहनों की जांच की गई. इनमें से केवल एक वाहन चालक ही वैध परिवहन पास प्रस्तुत कर सका. शेष 10 वाहनों के चालकों के पास रेत परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. दस्तावेज नहीं मिलने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को जब्त कर लिया. प्रशासनिक कार्रवाई की भनक लगते ही कई चालक वाहनों की चाबी निकालकर मौके से भाग निकले.

प्रशासन की चेकिंग से मचा हड़कंप

अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस मार्ग से रेत का परिवहन किया जा रहा था और प्रशासन को इसकी सूचना मिल रही थी. संयुक्त टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. जब्त वाहनों के मालिकों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी जांच की जा रही है.

अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्त प्रशासन

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हाल के महीनों में प्रशासन द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई तेज की गई है. प्रशासन का मानना है कि अवैध रेत उत्खनन से न केवल शासन को राजस्व की हानि होती है, बल्कि पर्यावरण और नदी तंत्र को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है. इसी वजह से इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

आगे भी जारी रहेगा चेकिंग अभियान

अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केवल एक दिन की नहीं है. आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह के सघन जांच अभियान और छापामार कार्रवाई जारी रहेगी. प्रशासन ने वाहन संचालकों और खनिज परिवहन से जुड़े लोगों को चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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बलौदाबाजार जिला प्रशासन
छत्तीसगढ़ में रेत माफिया
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