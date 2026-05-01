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हमीरपुर में ओवरलोडिंग पर एक्शन, 22 ट्रक पकड़े, 7 सीज, चेकिंग टीम देख गाड़ी छोड़ भागे चालक

परिवहन विभाग ने 10 लाख रुपये से अधिक का प्रशमन शुल्क ऑनलाइन जमा कराया, जबकि खनिज विभाग ने भी अलग से जुर्माना वसूला.

हमीरपुर में ओवरलोडिंग पर एक्शन.
हमीरपुर में ओवरलोडिंग पर एक्शन. (Photo Credit; Hamirpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
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हमीरपुर : ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार तड़के बड़ी कार्रवाई की. परिवहन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने सुमेरपुर क्षेत्र में अभियान चलाकर 22 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा, जिनमें से 7 वाहनों को सीज कर दिया गया. परिवहन विभाग ने 10 लाख रुपये से अधिक का प्रशमन शुल्क ऑनलाइन जमा कराया, जबकि खनिज विभाग की ओर से भी अलग से जुर्माना वसूला गया.

कार्रवाई सुबह करीब 6:30 बजे एआरटीओ अमिताभ राय के नेतृत्व में धर्मेश्वर बाबा मुहाल और सुमेरपुर–बांदा मार्ग पर की गई. अचानक हुई चेकिंग से ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया. कई चालक अपने वाहन सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए और लिंक मार्गों में छिपते नजर आए.

टीम ने पहले पतयोरा मार्ग पर पांच ओवरलोड वाहन पकड़े. इनमें एक ट्रक को कुछेछा में सीज किया गया, जबकि चार का ऑनलाइन चालान कराया गया. इसके बाद सुमेरपुर–बांदा मार्ग पर चेकिंग की सूचना मिलते ही चालक ट्रक खड़ा कर भाग निकले.

इस दौरान सुमेरपुर थाना प्रभारी योगेश त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे. पुलिस के सहयोग से 17 वाहन पकड़े गए, जिनमें छह ट्रकों को सीज किया गया और शेष 11 से ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया.

कार्रवाई के दौरान सड़क पर आड़े-तिरछे खड़े ट्रकों के कारण बांदा मार्ग पर करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि ओवरलोडिंग और अनाधिकृत परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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