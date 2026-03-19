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मेरठ रेंज मे 460 ईदगाह और 1865 मस्जिदों में ईद की नमाज; पुलिस ने बनाया फूलप्रूफ प्लान

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पूर्व में शांति भंग करने वाले के उपद्रव के 106 आरोपियों को चिन्हित किया गया है.

पुलिस बनाया फूलप्रूफ प्लान.
पुलिस बनाया फूलप्रूफ प्लान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 12:29 PM IST

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मेरठ: ईद रेंज में करीब 5 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे. मेरठ रेंज में 460 ईदगाह और 1865 मस्जिदों में नमाज अता की जाएगी. वहीं, नई परंपरा पर थानेदार और संबंधित चौकी इंचार्ज जिम्मेदार.

मेरठ रेंज के DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि परिक्षेत्र में मंडल के 4 जिले हैं. मेरठ के अलावा बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ भी शामिल हैं. ऐसे में रेंज में कुल 460 ईदगाह हैं, 1865 मस्जिद हैं, जहां नमाज अदा की जाएगी.

DIG ने बताया कि परिक्षेत्र में कहीं भी कोई नई परंपरा न पड़े इसे लेकर पुलिस के छोटे से बड़े अधिकारी तक को निर्देश दिए जा चुके हैं. आवश्यक बैठक करके पहले ही जिले के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए जा चुके हैं.

उन्होंने बताया कि इस त्योहार को लेकर 208 स्थानों को संवेदनशील और हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से मेरठ रेंज को 23 जोन, 79 सेक्टर में बांटा गया है. 66 QRT टीम भी बनाई गई है. मेरठ में 158 ईदगाह और 544 मस्जिदों में नमाज होगी.

बुलंदशहर जिले की 150 ईदगाह औ 414 मस्जिदों में नमाज होगी. बागपत मे 68 ईदगाह और 451 मस्जिदों में नमाज होगी. रेंज के हापुड़ जिले मे 84 ईदगाह और 456 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी.

पर्व को लेकर प्रत्येक जिले की पुलिस द्वारा पीस कमेटी, धर्मगुरु, शांति समितियों सहित संभ्रांत व्यक्तियों के साथ, 108 और अन्य विभाग जैसे नगर निगम, स्वास्थ्य, विद्युत एवं आयोजकों के साथ कुल 125 गोष्ठियां आयोजित की गई हैं. ऐसे मे मेरठ में यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्लान बनाया गया है.

एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि मेरठ शहर शहर की 375 मस्जिदों और 28 ईदगाह में लगभग 1.5 लाख लोग नमाज अदा करेंगे. इस दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने का का पुख्ता बंदोबस्त किया है. मिश्रित आबादी और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मेरठ में पूर्व में शांति भंग करने वाले के उपद्रव के 106 आरोपियों को चिन्हित किया गया है. इन्हें रेड कार्ड भेजकर वार्निंग दी गई है. अगर उनके क्षेत्र में शांति भंग हुई तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी.

पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp आदि पर भी नजर रखेगी. ताकि ऐसी कोई पोस्ट कोई साझा करे जिससे किसी की भावना भड़काने वाली हो या विचलित करने वाली हो तो ऐसे शख्स को चिन्हित करके एक्शन लिया जाएगा. परंपरा से हटकर कोई आयोजन अगर होता है तो थाना प्रभारी और चौकी ईचांर्ज की जवाबदेही तय की जाएगी.

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