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मेरठ रेंज मे 460 ईदगाह और 1865 मस्जिदों में ईद की नमाज; पुलिस ने बनाया फूलप्रूफ प्लान

पुलिस बनाया फूलप्रूफ प्लान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: ईद रेंज में करीब 5 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे. मेरठ रेंज में 460 ईदगाह और 1865 मस्जिदों में नमाज अता की जाएगी. वहीं, नई परंपरा पर थानेदार और संबंधित चौकी इंचार्ज जिम्मेदार. मेरठ रेंज के DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि परिक्षेत्र में मंडल के 4 जिले हैं. मेरठ के अलावा बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ भी शामिल हैं. ऐसे में रेंज में कुल 460 ईदगाह हैं, 1865 मस्जिद हैं, जहां नमाज अदा की जाएगी. DIG ने बताया कि परिक्षेत्र में कहीं भी कोई नई परंपरा न पड़े इसे लेकर पुलिस के छोटे से बड़े अधिकारी तक को निर्देश दिए जा चुके हैं. आवश्यक बैठक करके पहले ही जिले के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि इस त्योहार को लेकर 208 स्थानों को संवेदनशील और हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से मेरठ रेंज को 23 जोन, 79 सेक्टर में बांटा गया है. 66 QRT टीम भी बनाई गई है. मेरठ में 158 ईदगाह और 544 मस्जिदों में नमाज होगी. बुलंदशहर जिले की 150 ईदगाह औ 414 मस्जिदों में नमाज होगी. बागपत मे 68 ईदगाह और 451 मस्जिदों में नमाज होगी. रेंज के हापुड़ जिले मे 84 ईदगाह और 456 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी.