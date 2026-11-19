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एलपीजी कनेक्शन्स के सत्यापन में दोहरे कनेक्शन पर कार्रवाई, बुकिंग भी हो रही बंद! पढ़ें, पूरी खबर

रांचीः एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग कराने जा रहे लाखों उपभोक्ताओं को निराशा हाथ लग रही है. मोबाइल से बुकिंग की कोशिश करने पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। झारखंड में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या सात लाख से अधिक बतायी जा रही है.

रसोई गैस कनेक्शनों के सत्यापन के दौरान सामने आ रही गड़बड़ियां इसकी वजह हैं. खास बात यह है कि जांच सिर्फ ई-केवाईसी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति के नाम पर चल रहे एक से अधिक कनेक्शन और दूसरे के आधार पर गैस कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले भी जांच के दायरे में आ गए हैं.

राज्य में करीब 75 लाख घरेलू गैस कनेक्शन हैं। इनका संचालन इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम करती हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इंडेन के साढ़े तीन लाख से अधिक उपभोक्ताओं की बुकिंग प्रभावित हुई है. कोल्हान में भी 60 से 70 हजार उपभोक्ता इस परेशानी से जूझ रहे हैं. पूर्वी सिंहभूम में करीब 32 हजार उपभोक्ताओं का सत्यापन लंबित है. ऐसे में जिन परिवारों की बुकिंग रुकी है, उन्हें कनेक्शन की स्थिति जानने के लिए अपनी गैस एजेंसी का रुख करना पड़ रहा है.

एक से अधिक कनेक्शन पर भी हो रही कार्रवाई

एचपी गैस जिवेशिया के संचालक अनुज कुमार ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी सस्पेंड किए जा रहे हैं, जिनके नाम पर दो गैस कनेक्शन हैं. उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण बुकिंग प्रभावित हो रही है. उपभोक्ताओं को अपनी केवाईसी की स्थिति जांच लेनी चाहिए.

इंडेन गैस एजेंसी के संचालक शंकर तिवारी ने बताया कि कुछ उपभोक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड पर जारी गैस कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. सत्यापन के दौरान आधार और कनेक्शन के रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर संबंधित कनेक्शन सस्पेंड हो सकता है. उन्होंने कहा कि जांच में गलत जानकारी सामने आने पर उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ सकती है.