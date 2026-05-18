ETV Bharat / state

विधायक धरमलाल कौशिक का मोबाइल छीनने वाला गिरफ्तार, 8 घंटे के अंदर रायपुर पुलिस ने पकड़ा, रैपिडो भी चलाता था आरोपी

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का मोबाइल छीनने पर रायपुर पुलिस का एक्शन, आरोपी कभी कभी रैपिडो चलाने का भी करता था काम

mobile snatcher arrest
विधायक धरमलाल कौशिक का मोबाइल छीनने वाला गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धरमलाल कौशिक का मोबाइल छीनने वाले युवक को 8 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सोमवार को सिविल लाइन थाना इलाके में अपने शासकीय निवास से धरमलाल कौशिक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. इसी दौरान आरोपी उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गया था.

mobile snatcher arrest
मोबाइल छीनने की घटना पर रायपुर पुलिस का एक्शन, 8 घंटे के अंदर रायपुर पुलिस ने पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

PWD आर्च ब्रिज के पास की घटना

सुबह लगभग 7:15 बजे पीडब्ल्यूडी आर्च ब्रिज के नीचे एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने धरमलाल कौशिक के मोबाइल पर झपट्टा मारते हुए उसे छीन लिया और फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पहुंचे. क्राइम ब्रांच और थानों की संयुक्त टीमों को तत्काल आरोपी की तलाश में लगाया गया.

mobile snatcher arrest
संभावित रूट के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखा आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह हुई गिरफ्तारी

घटना स्थल एवं संभावित रूट के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए. 8 घंटे के भीतर आरोपी को शक्ति नगर से हिरासत में लिया गया. आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल मोटर साइकिल भी बरामद कर ली गई है.

गिरफ्तार आरोपी का नाम मणिकांत ध्रुव है, जो मूल रूप से भाटापारा जिला बलौदाबाजार का निवासी है. वर्तमान में आरोपी थाना खम्हारडीह के राजीव नगर में रहता है. - यमन देवांगन, सिविल लाइन थाना प्रभारी

mobile snatcher arrest
आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल मोटर साइकिल बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रैपिडो चलाने का भी करता था काम

पुलिस ने बताया कि आऱोपी को शक्ति नगर से पकड़ा गया है. आरोपी कभी कभी रैपिडो चलाने का काम भी करता था. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पहचान करके उसे गिरफ्तार किया गया.

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के साथ मोबाइल लूट की वारदात को लेकर आरोप-प्रत्यारोप और सियासत का दौर भी तेज हो गया था. कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. मोबाइल लूट की वारदात उस समय घटी जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौर था. सोमवार की सुबह अमित शाह रायपुर में ही थे.

राजनांदगांव सुशासन तिहार में चाकूबाजी, सरपंच पर वार, आरोपी गिरफ्तार
कांग्रेस ने किया दुर्ग निगम कार्यालय का घेराव, ताम्रध्वज साहू बोले- ट्रिपल इंजन सरकार फेल, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक से लूट पर कांग्रेस का हमला, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट और गृहमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा

TAGGED:

MLA DHARAMLAL KAUSHIK
MOBILE SNATCHING
धरमलाल कौशिक मोबाइल
मोबाइल छीनने वाला गिरफ्तार
MOBILE SNATCHER ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.