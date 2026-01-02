ETV Bharat / state

बिजली बिल भुगतान में देरी से कटेगा कनेक्शन, चाहे बिल कम हो या ज्यादा छाएगा घर में अंधेरा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब राहत की कोई गुंजाइश नहीं बची है. बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि ड्यू डेट तक बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी,भले ही राशि कम हो या ज्यादा. घरेलू उपभोक्ताओं समेत सभी श्रेणियों के बकायादार अब विभाग की सख्त कार्रवाई के दायरे में हैं.





ड्यू डेट चूकी तो सीधे कटेगा कनेक्शन



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, नगर संभाग दक्षिण (जोन पुरैना) के असिस्टेंट मैनेजर टीएस कोसरिया ने बताया कि हर उपभोक्ता को नियमित रूप से बिजली बिल जारी किया जाता है, जिसमें भुगतान की अंतिम तिथि तय रहती है. निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं होने पर विभाग को कनेक्शन काटने का अधिकार है और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है.

बिल भुगतान को लेकर बिजली विभाग सख्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





पहले मैसेज और फोन, फिर मौके पर कार्रवाई



टीएस कोसरिया के अनुसार विभाग पहले उपभोक्ताओं को मैसेज और फोन कॉल के जरिए बिजली बिल जमा करने की सूचना देता है. इसके बावजूद जब भुगतान नहीं होता, तब विभागीय टीम सीधे संबंधित उपभोक्ता के यहां पहुंचती है और बिना देरी के बिजली कनेक्शन काट देती है.





हर जोन में हफ्ते में एक दिन डिस्कनेक्शन अभियान



वर्तमान में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हर जोन में सप्ताह में एक दिन विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान अलग-अलग टीमों को बकायादार उपभोक्ताओं की सूची सौंपी जाती है. प्रत्येक टीम करीब 25 कनेक्शन काटने के लक्ष्य के साथ क्षेत्र में निकलती है और मौके पर भुगतान नहीं मिलने पर तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है.