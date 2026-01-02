बिजली बिल भुगतान में देरी से कटेगा कनेक्शन, चाहे बिल कम हो या ज्यादा छाएगा घर में अंधेरा
छत्तीसगढ़ में बिजली बिल तय समय में नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 2, 2026 at 7:15 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब राहत की कोई गुंजाइश नहीं बची है. बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि ड्यू डेट तक बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी,भले ही राशि कम हो या ज्यादा. घरेलू उपभोक्ताओं समेत सभी श्रेणियों के बकायादार अब विभाग की सख्त कार्रवाई के दायरे में हैं.
ड्यू डेट चूकी तो सीधे कटेगा कनेक्शन
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, नगर संभाग दक्षिण (जोन पुरैना) के असिस्टेंट मैनेजर टीएस कोसरिया ने बताया कि हर उपभोक्ता को नियमित रूप से बिजली बिल जारी किया जाता है, जिसमें भुगतान की अंतिम तिथि तय रहती है. निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं होने पर विभाग को कनेक्शन काटने का अधिकार है और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है.
पहले मैसेज और फोन, फिर मौके पर कार्रवाई
टीएस कोसरिया के अनुसार विभाग पहले उपभोक्ताओं को मैसेज और फोन कॉल के जरिए बिजली बिल जमा करने की सूचना देता है. इसके बावजूद जब भुगतान नहीं होता, तब विभागीय टीम सीधे संबंधित उपभोक्ता के यहां पहुंचती है और बिना देरी के बिजली कनेक्शन काट देती है.
हर जोन में हफ्ते में एक दिन डिस्कनेक्शन अभियान
वर्तमान में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हर जोन में सप्ताह में एक दिन विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान अलग-अलग टीमों को बकायादार उपभोक्ताओं की सूची सौंपी जाती है. प्रत्येक टीम करीब 25 कनेक्शन काटने के लक्ष्य के साथ क्षेत्र में निकलती है और मौके पर भुगतान नहीं मिलने पर तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है.
कम राशि होने पर भी नहीं मिलेगी छूट
बिजली विभाग ने दो टूक कहा है कि उपभोक्ता को केवल समय पर भुगतान करना है. विभाग कभी अतिरिक्त या जबरन वसूली नहीं करता, लेकिन यदि बिल की राशि कम होने के बावजूद तय तिथि तक भुगतान नहीं किया गया, तो कनेक्शन काटने से किसी को नहीं बचाया जाएगा.
बड़े बकायेदारों पर भी कार्रवाई का दावा
छोटे उपभोक्ताओं पर सख्ती और बड़े बकायेदारों पर नरमी के आरोपों को खारिज करते हुए टीएस कोसरिया ने बताया कि विभाग सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बकाया वसूली कर रहा है. शासकीय कार्यालयों के बकाया मामलों में पत्राचार किया गया है और उच्च कार्यालय से निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
एक बार बिजली कनेक्शन कटने के बाद उपभोक्ताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. बिल का भुगतान करने के बाद उपभोक्ता को स्वयं कार्यालय जाकर इसकी सूचना देनी होगी. इसके बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर कनेक्शन दोबारा जोड़ेगी. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता को बिना बिजली के रहना पड़ेगा- टीएस कोसरिया, असिस्टेंट मैनेजर बिजली विभाग
विभाग ने उपभोक्ताओं को दी चेतावनी
बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि चाहे जितनी भी कम क्यों न हो, यदि ड्यू डेट तक भुगतान नहीं हुआ तो बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई तय है. विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि परेशानी से बचने के लिए समय पर बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित करें.
पिथौरा तहसील में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, तहसीलदार पर काम ना करने के आरोप
निराकार शक्ति का धाम : गढ़ादेवी माता अनहोनी से पहले ही देती हैं संकेत, ग्रामीणों की अटूट श्रद्धा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला, जनप्रतिनिधियों और वक्ताओं ने रखे अपने विचार