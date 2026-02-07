ETV Bharat / state

धमतरी में भू माफिया पर कलेक्टर का एक्शन, अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

धमतरी में अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है. 6 जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है.

Action On illegal plotting in Dhamtari
धमतरी में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
धमतरी: धमतरी में कलेक्टर के निर्देश पर भूमाफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है. 6 जगहों पर अवैध प्लॉट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है. इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है.जिला प्रशासन द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है.

इन इलाकों में चला बुलडोजर

धमतरी के ग्राम रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई, अर्जुनी एवं खपरी में यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है. यहां से जिला प्रशासन को गैरकानूनी तरीके से कॉलोनी विकसित करने की सूचना मिली थी. उसके लिए जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही थी. नगर निगम को मिली शिकायत के बाद यहां के गांवों में विस्तृत जांच की गई. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह एक्शन हुआ है. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36 एवं 37 के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए.निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर राजस्व विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं नगरीय निकाय की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई.

धमतरी में भू माफिया पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

धमतरी के कई इलाकों में एक्शन

धमतरी जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की तरफ से यह कार्रवाई की गई है. धमतरी के रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई एवं खपरी में यह कार्रवाई हुई है. यहां अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन हुआ. अर्जुनी के गुजराती कॉलोनी के पीछे निर्मित अवैध पहुंच मार्ग पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है. अन्य स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग के खोदे गए गड्ढों को भी हटाया गया है. भूमाफियाओं के मुरूम को जब्त भी किया गया है.

Action on land mafia in Dhamtari
धमतरी में भू माफिया पर एक्शन (ETV BHARAT)

यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. जहां पर ऐसी सूचना आती रहेगी उसके ऊपर कारवाई की जाएगी. जितने भी बिल्डर हैं जितने भी प्लॉटर है, प्रॉपर लीगल प्लाटिंग कर प्रॉपर रोड नाली बिजली अन्य सुविधा सभी नियम अनुसार करें. अन्यथा जो तोड़ू दस्ता है वह निरंतर चलते रहेगा- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

धमतरी जिला प्रशासन की चेतावनी

धमतरी जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी कि है कि जिले में किसी भी तरह का अनियोजित विकास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर नियमों को ताक पर रखकर भूमाफिया काम करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध एवं पास कॉलोनियों में ही जमीन की खरीद बिक्री करें.

TAGGED:

ILLEGAL PLOTS IN RUDRI
BULLDOZER ACTION IN DHAMTARI
धमतरी में भू माफिया पर कार्रवाई
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा
ACTION ON LAND MAFIA IN CG

संपादक की पसंद

