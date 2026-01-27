ETV Bharat / state

साथी के आत्मघाती कदम के बाद होमगार्ड के जवानों ने फिर दिया धरना, पूर्व मंत्री ने जवानों से की बात, हटाए गए कमांडेंट

कोरबा में होमगार्ड जवानों का धरना खत्म हो गया है. कोरबा जिले के कमांडेंट अनुज कुमार एक्का हटाए गए हैं.

कोरबा में होमगार्ड जवानों का गतिरोध खत्म
Published : January 27, 2026 at 10:28 PM IST

कोरबा: डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और होमगार्ड के जवानों के बीच महीनों से चले आ रहे खींचतान पर मंगलवार को विराम लगा. गणतंत्र दिवस के दिन बर्खास्त जवान संतोष पटेल ने आत्मघाती कदम उठाया और अस्पताल पहुंच गया. जिसे इलाज के लिए एम्स रेफर किया गया है. इसके दूसरे दिन मंगलवार को एक बार फिर होमगार्ड के जवान, जिला कमांडेंट कार्यालय में धरने पर बैठ गए. दोषी अधिकारियों पर एफआईआर की मांग को लेकर उन्होंने एक बार फिर कमांडेंट को हटाने की मांग की.

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जवानों के साथ की चर्चा

आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे. जमीन पर बैठकर जवानों से चर्चा की. इसके बाद देर शाम आदेश जारी कर अंतत: कोरबा जिले के कमांडेंट अनुज कुमार एक्का को हटा दिया गया है. उनके स्थान पर योग्यता साहू, जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी, जांजगीर चांपा को कोरबा के प्रशासनिक कार्यों का दायित्व सौंपा गया है. जबकि एक्का को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, माना कैंप, रायपुर संबद्ध कर दिया गया है. नई अधिकारी बुधवार से पदभार ग्रहण करेंगी.

कोरबा में होमगार्ड जवानों का धरना खत्म

जवान के आत्मघाती कदम के बाद साथियों में गुस्सा

पिछले वर्ष सितंबर, अक्टूबर महीने से ही होमगार्ड के लगभग 350 जवान अपने अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एक्का के खिलाफ आंदोलनरत हैं. महिला होमगार्ड ने अभद्रता और अपशब्दों के उपयोग का आरोप लगाया था. जबकि जवानों ने भी गैरजरूरी कार्य और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. दो से तीन बार होमगार्ड के जवान अपने कार्यालय में धरना दे चुके हैं. इस दौरान बिलासपुर से संभागीय आयुक्त कोरबा पहुंचे थे. कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

Home Guard personnel stage protest in Korba
कोरबा में होमगार्ड जवानों का प्रदर्शन

इस बीच आंदोलन करने वाले जवानों को पर ही एक्शन लिया गया था. आंदोलन करने वाले जवान संतोष पटेल को बर्खास्त कर दिया गया था. पटेल ने गणतंत्र दिवस के दिन तीन से चार पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर जहर का सेवन कर लिया. जिनकी हालत गंभीर बन गई थी. जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर किया गया है. इस घटना के बाद बुधवार को एक बार फिर होमगार्ड के जवान धरने पर बैठ गए. आक्रोशित जवान इस घटना के लिए दोषी अधिकारी पर एफआईआर की मांग करने लगे. कमांडेंट एक्का को तत्काल हटाए जाने की मांग को लेकर वह आंदोलन करने लगे, जो मंगलवार की देर शाम तक चला.

पूर्व मंत्री जय सिंह पहुंचे जवानों के बीच

मंगलवार को आंदोलनरत जवानों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पहुंचे थे. उन्होंने जमीन पर बैठकर जवानों से चर्चा की उनकी पूरी बात सुनी. इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अग्रवाल ने कहा कि मैने जवानों से उनकी आपबीती सुनी है. कहीं ना कहीं जो इनके कमांडेंट है, एक्का साहब, वो महिला होमगार्ड से भी गलत बर्ताव करते थे.

हमने उच्च अधिकारियों से बात की है, कल ही एक महिला अधिकारी को कोरबा जिले का प्रभार दिया जा रहा है. जिस जवान को बर्खास्त किया गया है. उन्हें भी तीन से चार दिनों के भीतर बहाल करने का आश्वासन दिया गया है. इस संबंध में कमांडेंट कार्यालय के उच्च अधिकारी राजेश पांडे से मेरी चर्चा हुई है. जल्द ही आदेश भी जारी हो जाएगा- जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री

जवानों को दी गई समझाइश

बार-बार होमगार्ड के जवानों के द्वारा धरना प्रदर्शन करने से जहां एक और शासन की किरकिरी हो रही थी. तो कानून व्यवस्था की स्थिति में निर्मित हो रही थी. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंच कर परिस्थितियों को संभालने की जरूरत पड़ रही थी.

मंगलवार को भी एडिशनल एसपी लखन पटले दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. जिन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान यहां धरना दे रहे हैं. उन्हें विधिवत तरीके से उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही गई है, ताकि जांच के बाद कार्रवाई हो सके. जिस जवान ने एक दिन पहले जहर का सेवन किया था. उसे फिलहाल बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर किया गया है. उसकी हालत खतरे से बाहर है.

