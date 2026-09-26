बालोद में महंगी प्रतिबंधित लकड़ियों के इस्तेमाल पर एक्शन, बैना रिसॉर्ट में छापा, साज-सज्जा के लिए बनाए जा रहे थे फर्नीचर
बैना रिसॉर्ट में महंगे शौक के लिए प्रतिबंधित लकड़ियों का खेल, वन विभाग का छापा, अब जंगल भी खंगाल रही टीम
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 2:01 PM IST
बालोद: जिले में प्रतिबंधित लकड़ियों के कारोबार का खुलासा हुआ है. खरखरा जलाशय किनारे ग्राम घोरदा स्थित बैना रिसॉर्ट में महंगे शौक के लिए महंगी प्रतिबंधित लकड़ियां रखी मिली हैं. रिसॉर्ट की आड़ में लकड़ी की वर्कशॉप संचालित होने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अचानक दबिश दी.
कई फर्नीचर बरामद
जांच के दौरान मौके पर भारी मात्रा में लाखों रुपये की बीजा समेत अन्य प्रतिबंधित और मिश्रित प्रजातियों के चिरान, दरवाजे, चौखट, बेड और तैयार फर्नीचर बरामद किए गए. वन विभाग अभी भी आसपास जंगलों को खंगाल रही है, जिससे अगर जंगल से लकड़ी काटी जाने की शिकायत सामने आती है तो आगे की कार्रवाई की जा सके.
नहीं मिला वैध दस्तावेज
वन मंडल अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायत के आधार पर यह रेड कार्रवाई की गई. निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में चिरान के साथ ही आधे बने फर्नीचर और कई लकड़ियां मिली हैं. उन्होंने आगे बताया कार्रवाई के दौरान रिसॉर्ट संचालक लकड़ियों की खरीद-बिक्री और भंडारण से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.
सूर्यास्त होने के कारण बुधवार को जब्ती व गणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते परिसर की निगरानी के लिए मौके पर वनकर्मी तैनात किया गया. अभी तक की जानकारी में बेड, दरवाजे, चौखट जैसे कई सामान मिले हैं- अभिषेक अग्रवाल, डीएफओ बालोद
साज सज्जा के लिए लकड़ियों की बाली
वन मंडल अधिकारी ने बताया कि वहां फ्लोर बनाने, पिलर बनाने के लिए लकड़ी और मशीनों का उपयोग किया जा रहा था. ये सब रिजॉर्ट के सजावट के लिए उपयोग किए जाने की बात सामने आ रही है. रिजॉर्ट को आकर्षक बनाने के लिए इन लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा था. ये महंगी और प्रतिबंधित लकड़ियां हैं, जिससे फर्नीचर भी बनाए जा रहे थे, कुछ बनकर तैयार थे इन्हें भी जब्त किया गया है.
संयुक्त टीम की मौजूदगी में कार्रवाई
अब वनमंडल स्तरीय उड़नदस्ता, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में परिसर में मौजूद सभी लकड़ियों व फर्नीचर की विस्तृत गणना की जा रही है. वन विभाग इस बात की गहन जांच में जुटा है कि प्रतिबंधित लकड़ियों की यह बड़ी खेप कहां से और किसके माध्यम से पहुंचाई गई थी.