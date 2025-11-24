ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अवैध धान परिवहन पर बड़ा एक्शन, सहकारी समिति प्रबंधक निलंबित

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. जिले में धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है. एक अभियान के तहत अब तक लगभग 4640 क्विंटल अवैध धान जब्त किया जा चुका है, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक है.

जिले के विभिन्न हिस्सों में राइस मिलर्स, थोक व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों के यहां छापेमारी कार्रवाई की गई है. ऑनलाइन खरीदी नियम के विरुद्ध कार्य करने पर सेवा सहकारी समिति मऊ के प्रभारी समिति प्रबंधक उमेश कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है.

बेमेतरा जिला प्रशासन की कार्रवाई (ETV BHARAT)

निगरानी के लिए बनाए गए चेक पोस्ट

बेमेतरा ब्लॉक में अवैध भंडारण के 13 मामले दर्ज किए गए है जिसमें 2737 बोरी धान (लगभग 1095 क्विंटल) जब्त हुई है.बेरला ब्लाक में 8 मामले, 1190 क्विंटल धान जब्त किया गया है. साजा ब्लॉक में 22 मामले दर्ज हुए है जिसमें 1991 क्विंटल धान जब्त किया गया है. नवागढ़ ब्लॉक में 2 केस में 150 बोरी यानी 60 क्विंटल धान जब्त किया गया है. अवैध धान की आवाजाही रोकने के लिए जिले में 10 स्थायी चेक-पोस्ट बनाए गए हैं.

सहकारी समिति प्रबंधक निलंबित

धान उपार्जन नीति के तहत निर्धारित ऑनलाइन खरीदी नियमों का उल्लंघन की बात सामने आई है. इस लापरवाही पर मऊ के प्रभारी समिति प्रबंधक एवं लिपिक उमेश कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई सहकारिता विभाग के उपपंजीयक एके सिंह के द्वारा की गई है. यहां जांच में पाया गया था कि संस्था के प्रभारी समिति प्रबंधक एवं किसान के बीच 120.40 क्विंटल धान के टोकन में संशोधन के लिए मिलीभगत की गई, जो गंभीर अनियमितता है. इस वजह से यह कार्रवाई की गई.