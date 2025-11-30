ETV Bharat / state

बलरामपुर में अवैध धान परिवहन रोकने गई टीम को धमकी, दो आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई जारी, दो आरोपियों पर एक्शन

Action against illegal paddy in Balrampur
बलरामपुर में अवैध धान पर कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 30, 2025 at 4:05 PM IST

3 Min Read
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी शुरू हुई है. धान तिहार के इस उत्सव में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध धान का परिवहन है. छत्तीसगढ़ झारखंड और यूपी की सीमा पर स्थित छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले मे उत्तर प्रदेश से अवैध धान का परिवहन हो रहा है.

यूपी के धान को छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश

बलरामपुर रामानुजगंज की मंडियों में उत्तर प्रदेश के धान को खपाने की कोशिश की जा रही है. बलरामपुर में दूसरे जिलों के धान को रोकने के लिए प्रशासन की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. चेक पोस्ट पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है. इस दौरान रामानुजगंज में एसडीएम आनंद राम नेताम 29 नवंबर की रात को चेकिंग अभियान चला रहे थे. जिसमें विमलापुर में चार ग्रामीणों ने टीम को रोककर उनसे बदसलूकी की.

बलरामपुर में अवैध धान तस्करी पर एक्शन (ETV BHARAT)

अधिकारियों से वाहन की चाबी छीनने का प्रयास

इस दौरान चारों ग्रामीणों ने जांच और पेट्रोलिंग टीम के वाहन को रोककर चाबी छीनने का प्रयास किया गया. चारों युवकों ने अधिकारियों को धमकाने की कोशिश भी की. इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने तुरंत एक्शन लिया. यूपी का धान छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश करने वाले अंजन उर्फ मुकेश यादव और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. अंजन ने फिल्म पुष्पा का डॉयलॉग बोलकर धमकी दी थी.

हमारी टीम बलरामपुर रामानुजगंज में अवैध धान के परिवहन को रोकने का कार्य कर रही थी. इस दौरान विमलापुर में दो युवक डंडे लेकर आए और हमारी टीम के साथ बदसलूकी करने लगे. हमने इसकी सूचना पुलिस को दी. उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है- आनंद नेताम, एसडीएम, रामानुजगंज

Illegal Transportation Of Paddy In Balrampur
बलरामपुर में अवैध धान का परिवहन (ETV BHARAT)

रामानुजगंज के एसडीएम आनंद नेताम ने बताया कि दोनों आरोपियों पर शांति भंग करने और धमकी देने का आरोप लगा है. ये वही व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश से धान लाकर दो पिकअप धान को जंगल में डंप किया था और एक वीडियो बनाकर वायरल किया था कि झुकेगा नहीं . दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अवैध धान के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन

बलरामपुर रामानुजगंज के एसडीएम ने बताया कि अवैध धान परिहवन के खिलाफ बलरामपुर जिला प्रशासन का एक्शन जारी रहेगा. जो भी आरोपी अवैध धान का परिवहन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लिया जाएगा.

