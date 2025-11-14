धान के अवैध परिवहन पर एक्शन, रामानुजगंज में अब तक 6081 बोरी अवैध धान जब्त, 2-3 राज्यों से घिरा है जिला
बलरामपुर-रामानुजगंज में धान खरीदी शुरू होने से पहले बिचौलिए के अवैध धान रोकने प्रशासन मुस्तैद है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2025 at 2:52 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने से पहले ही बिचौलिए और तस्कर पर प्रदेशभर में एक्शन शुरू हो गया है. बलरामपुर जिले में भी धान का परिवहन करने में सक्रिय बिचौलियों पर प्रशासन की नजर है. रामानुजगंज अनुभाग में धान खरीदी शुरू होने से पहले अब तक 6081 बोरी धान जब्त करने की कार्रवाई हो चुकी है.
3 राज्यों से लगा है जिला: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने से पहले बिचौलिए दुसरे राज्यों से धान परिवहन कर यहां खपाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के आस पास झारखंड, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र हैं. धान की तस्करी कर खपाने के लिए बिचौलिए यहां एक्टिव हैं लेकिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी अवैध धान को खपाने से रोकने के लिए लगातार सक्रियता से कार्यवाही कर रहे हैं.
9 नाके लगाकर चेकिंग: रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि कुछ बिचौलिए सीमावर्ती राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश से धान यहां ला रहे हैं. जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने जहां-जहां से धान का परिवहन हो सकता है वहां चेंकिंग लगाई. यहां ऐसे 9 जगहों पर हमारे अनुभाग के अंदर नाके लगाए गए हैं और धान का अवैध परिवहन पर धरपकड़ की कार्रवाई कर रहे हैं.
हमें लगता है कि धान का अवैध परिवहन हो सकता है, हम लगातार सीमावर्ती राज्य के बॉर्डर पर निगरानी रख रहे हैं. लगातार धरपकड़ की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.- आनंद नेताम, SDM
अब तक 6081 बोरी धान जब्त: रामानुजगंज एसडीएम ने बताया कि अब तक हमने 6081 बोरी धान जब्त की है. छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्य में अभी अभी पूरी तरह से धान की कटाई नहीं हुई है, ऐसे में ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.