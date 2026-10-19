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धान खरीदी शुरू होने से पहले ही दूसरे राज्यों से आने लगे अवैध धान से भरे वाहन, बलरामपुर में यूपी बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़-यूपी चेकपोस्ट पर 2226 बोरी अवैध धान सहित तीन ट्रक वाहन जब्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही अवैध धान की आवक शुरू हो गई है. इस मामले में बलरामपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है. प्रशासनिक टीम ने 3 ट्रकों को जब्त किया है.

यूपी-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक्शन छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अभी शुरू भी नहीं हुई और अवैध धान से भरे वाहनों की एंट्री होने लगी है. बलरामपुर जिले के धनवार में छत्तीसगढ़-यूपी इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर प्रशासनिक टीम ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की. अवैध धान सहित तीन ट्रक वाहनों को जब्त किया गया है.