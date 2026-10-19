धान खरीदी शुरू होने से पहले ही दूसरे राज्यों से आने लगे अवैध धान से भरे वाहन, बलरामपुर में यूपी बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़-यूपी चेकपोस्ट पर 2226 बोरी अवैध धान सहित तीन ट्रक वाहन जब्त, बलरामपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 2:12 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही अवैध धान की आवक शुरू हो गई है. इस मामले में बलरामपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है. प्रशासनिक टीम ने 3 ट्रकों को जब्त किया है.
यूपी-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक्शन
छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अभी शुरू भी नहीं हुई और अवैध धान से भरे वाहनों की एंट्री होने लगी है. बलरामपुर जिले के धनवार में छत्तीसगढ़-यूपी इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर प्रशासनिक टीम ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की. अवैध धान सहित तीन ट्रक वाहनों को जब्त किया गया है.
2226 बोरी अवैध धान मिले
बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में धनवार चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान यूपी की तरफ से आ रहे तीन ट्रक वाहनों से 2226 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है, जो लगभग 900 क्विंटल है.
मंडी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
इस संबंध में वाड्रफनगर एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करते तीन ट्रक अवैध धान को पकड़ा गया है. जिसमें मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. अभी तीनों ट्रक को थाने में सुपुर्द किया जा रहा है.
हमने टीम का गठन किया है हमारे अनुभाग में जितने भी चेकपोस्ट है सभी में हमारे कर्मचारी तैनात हो चुके हैं. लगातार निगरानी रखी जा रही है. बाहर से जो भी धान आएगा उसे जब्त कर कड़ी कार्रवाई करेंगे.- तुलसी दास मरकाम, SDM वाड्रफनगर
अवैध धान की आवक रोकने प्रशासन मुस्तैद
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत होगी. जिसमें प्रदेश के किसानों के मेहनत की उपज की खरीदी होनी है. इसी बीच दूसरे राज्यों के बिचौलिए और तस्कर अवैध धान को छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाने के लिए तमाम तरह के तरकीब अपनाते रहते हैं. हालांकि प्रशासन भी इन तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए मुस्तैद हो चुकी है.