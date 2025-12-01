धमतरी में पहली बार 5 करोड़ से ज्यादा का अवैध धान जब्त, 2 राइस मिल में छापेमारी

धमतरी में पहली बार 5 करोड़ से ज्यादा का अवैध धान जब्त, 2 राइस मिल में छापेमारी
रविवार को ये प्रकरण बनाया गया. इसमें 2 राइस मिलर्स अवैध स्टोरेज कर धान रखे हुए थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 1, 2025 at 8:12 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है. ऐसे में बिचौलिए और कोचिए भी एक्टिव हैं लेकिन प्रशासन भी उनपर नजर बनाया हुआ है. धमतरी जिला प्रशासन ने इस बार बड़ी कार्रवाई की है. 2 राइस मिल से पहली बार 5 करोड रुपए से ज्यादा का अवैध धान जब्त किया गया है. इस कार्रवाई से बिचौलिए और राइस मिलर्स में हड़कंप है.
2 राइस मिल पर दबिश: कलेक्टर की ओर से गठित राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग की टीम ने दो राइस मिल में दबिश थी. छापे मार कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध धान मिला. दोनों राइस मिल से कुल 22 हजार क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है. इसमें सोरम के फूल मिनी राइस मिल और धमतरी की अशोक राइस मिल शामिल है.
धान के साथ चावल भी बरामद: फूल मिनी राइस मिल से 6000 क्विंटल धान और 1910 क्विंटल चावल बरामद किए हैं. वहीं धमतरी के औद्योगिक वार्ड स्थित अशोक राइस मिल से 16 हजार 856 क्विंटल धान और 8150 क्विंटल चावल जब्त किए गए हैं. दोनों राइस मिलर के पास से धान से संबंधित जरूरी दस्तावेज नहीं मिले. जिसके बाद जब्ती की कार्रवाई हुई.
जहां पर भी धान के अवैध भंडारण या संग्रहण पाया जा रहा है वहां पर कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन ने काफी सारी कार्रवाई की है. हमने टीम को सर्च करने का भी अधिकार दिया है.- अबिनाश मिश्रा, धमतरी कलेक्टर
कलेक्टर का कहना है कि मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.