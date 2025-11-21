ETV Bharat / state

धमतरी में अवैध धान भंडारण और परिवहन पर एक्शन, एक महीने में 17 केस, 16 लाख से ज्यादा का अवैध धान जब्त

धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

illegal paddy storage
धमतरी में अवैध धान भंडारण और परिवहन पर एक्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 8:29 PM IST

धमतरी: धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होते ही बिचौलिए एक्टिव हो गए हैं. हालांकि प्रशासन भी इन नजर बनाए हुए है. धमतरी जिले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 17 प्रकरण दर्ज किए हैं और 16 लाख से ज्यादा के अवैध धान को अब तक जब्त किया है.

784 क्विंटल धान जब्त: जानकारी के अनुसार उड़नदस्ता दल ने 17 अक्टूबर 2025 से 19 नवंबर 2025 तक की कार्रवाई के दौरान मंडी अधिनियम 1972 के तहत कुल 17 प्रकरण दर्ज किए. इस अवधि में 784 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया. लगभग 16 लाख 54 हजार रुपए मूल्य का धान अब सुरक्षित अलग रख लिया गया है.

illegal paddy storage
एक महीने में 17 केस, 16 लाख से ज्यादा का अवैध धान जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब्त धान (प्रकरणवार मात्रा)

  • अजय कुमार, भखारा – 12.8 क्विंटल
  • वासुदेव साहू, कोलियारी – 4 क्विंटल
  • सतराम साहू, मगरलोड – 16 क्विंटल
  • मोतीलाल देवांगन, अमाली – 12 क्विंटल
  • उदित नारायण सिन्हा, फरसिया – 15 क्विंटल
  • राजकुमार महावर/अमित ट्रेडर्स, कुरूद – 12.8 क्विंटल
  • योगेश कुमार साहू, बेलरगाँव – 6.4 क्विंटल
  • मुन्नालाल चंद्रवंशी, बासीखाई – 12.4 क्विंटल
  • चूरामणि साहू, परसापानी – 16.8 क्विंटल
  • भाऊराम साहू, झरातराई – 14.8 क्विंटल
  • मिथलेश कुमार/मेसर्स सूर्या राइस मिल, देवपुर – 176 क्विंटल
  • शिवकुमार कोरोम, गट्टासिल्ली – 12 क्विंटल
  • चदूलाल चोपड़ा/पियूष ट्रेडर्स, बेलरगाँव – 82 क्विंटल
  • रामाराव बघेल/न्यू पूजा राइस मिल, सिहावा – 105 क्विंटल
  • भानुराम साहू, बेलरगाँव – 60 क्विंटल
  • सीताराम साहू, घटकेल – 106 क्विंटल
  • संतोष खंडेलवाल, घटकेल – 120 क्विंटल

समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उड़नदस्ता दल आगे भी इसी प्रकार सतत निगरानी एवं सख्त कार्रवाई जारी रखेगा- धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

यह कार्रवाई जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और खरीदी व्यवस्था को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और निर्बाध बनाए रखने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है.

