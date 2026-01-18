ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अवैध धान परिवहन, राइस मिल पर एक्शन, 14 करोड़ का धान जब्त

जांजगीर जिला प्रशासन की तरफ से दो राइस मिल पर कार्रवाई की गई है. शनिवार और रविवार को राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मार कार्रवाई की है. नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा और केरा के दो राइस मिल पर जांजगीर जिला प्रशासन ने छापा मारा. इस दौरान एक ट्रक जब्त किया गया. इस ट्रक से 14 करोड़ रुपये का धान बरामद किया गया है.

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान तिहार जारी है. साय सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है. धान तिहार के सीजन में सबसे बड़ी चुनौती अवैध धान के परिवहन को रोकना है. अवैध धान के परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन सक्रिय है. जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन ने अवैध धान के परिवहन को लेकर कार्रवाई की है.

जांजगीर चांपा खाद्य विभाग का छापा (ETV BHARAT)

जांजगीर चांपा खाद्य विभाग ने दी जानकारी

अवैध धान परिवहन को लेकर की गई कार्रवाई पर जांजगीर जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि धान और चावल के अवैध परिवहन की सूचना पर राछा चौक नवागढ़ में कार्रवाई की गई. यहां ट्रक से 290 क्विंटल धान पाया गया. चावल की बोरी मे विष्णु एग्रो मिलिंग इंडस्ट्रीज, सेमरा का टैग लगा हुआ था. ड्राइवर द्वारा परिवहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका.

नवागढ़ थाना के क्षेत्र के सेमरा गांव मे स्थित विष्णु एग्रो मिलिंग इंडस्ट्रीज में जांच की गई. जांच में दस्तावेजों में अनियमितता एवं स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई है. प्रोपराइटर पंकज देवांगन के कब्जे से 8.51 करोड़ का धान जब्त किया गया है- कौशल साहू, खाद्य अधिकारी, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर के सेमरा में भी हुई कार्रवाई

जांजगीर के सेमरा में भी जिला खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है. यहां स्वस्तिक राइस मिल में 278 क्विंटल धान कम पाया गया तथा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके. इस वजह से राइस मिल के पार्टनर अनुभव देवांगन के कब्जे से 62,325 बोरा धान जब्त किया गया. इस धान की कीमत 5.73 करोड़ रुपये है. खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत ये कार्रवाई की है.