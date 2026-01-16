ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर एक्शन,जांजगीर के राइस मिल पर खाद्य विभाग की रेड, 7 करोड़ का धान जब्त

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है. इस बीच धान का अवैध परिवहन और धान से जुड़ी कई गड़बड़ियां सामने आ रही है. इस क्रम में जांजगीर जिले के नेगुडीह में खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को छापे की कार्रवाई की. इस रेज में 7 करोड़ रुपये के धान जब्त किए गए हैं. जांच में धान के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है. खाद्य विभाग ने 56 हजार 417 बोरी धान को जब्त किया है.

इस रेड के कार्रवाई की जानकारी जांजगीर जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू न दी है. उन्होंने मीडिया को बताया कि कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. राइस मिल के मालिक झामलाल साहू भी मौके पर मौजूद थे. राइस मिल की जांच करने पर रिकॉर्ड कीपिंग में गड़बड़ी सामने आई है. मिलर से 56 हजार 417 बोरी धान जब्त की गई है. इस धान का कुल वजन 22,566.80 क्विंटल है और इसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये है.

जांजगीर के राइस मिल पर रेड (ETV BHARAT)

धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए नियमित सत्यापन जांच के साथ-साथ रेड की कार्रवाई चल रही है. कलेक्टर ने हमें निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में अवैध धान समिति में न खपाया जाए. इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध धान से जुड़े मामलों पर नकेल कसना है. जिले में राजस्व, खाद्य, मंडी एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त उड़नदस्ता टीम लगातार गश्त कर रही है और नियम विरुद्ध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई कर रही है- कौशल साहू, जिला खाद्य अधिकारी, जांजगीर चांपा

जांजगीर में अवैध धान पर एक्शन जारी

जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देशन में पूरे जिले में अवैध धान के खिलाफ एक्शन जारी है. जिले में अब तक 24 राइस मिल में छापेमार कार्रवाई की गई है. 2 राइस मिल में अनियमितता पाई गई है. आने वाले दिनों में भी जांजगीर चांपा में खाद्य विभाग की कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी.