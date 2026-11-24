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बलौदाबाजार में 393 कट्टा अवैध धान जब्त, बिचौलियों पर हुआ तगड़ा एक्शन, धान तिहार की सुस्त रफ्तार ने बढ़ाई चिंता

धान तिहार में गड़बड़ी पर एक्शन ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मंगलवार को दसवां दिन है. बीच में अकवान चक्रवाती तूफान ने धान खरीदी पर ब्रेक लगा दिया था. इस बीच बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में धान खरीदी की रफ्तार उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है. जिसकी उम्मीद थी. जिले के 181 उपार्जन केंद्रों में से 26 केंद्र ऐसे हैं, जहां 23 नवंबर तक धान की बोहनी तक नहीं हुई है.

मौसम की मार से धान खरीदी प्रभावित मौसम की मार से धान कटाई और मिसाई में देरी होने के कारण किसान अभी बड़ी संख्या में खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक 23 नवंबर तक जिले में 2,775 किसानों से 8,479 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है. ऐसे में एक तरफ अवैध धान पर कार्रवाई की चुनौती है तो दूसरी तरफ आने वाले दिनों में अचानक बढ़ने वाली धान की आवक को संभालना प्रशासन और समितियों के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है.