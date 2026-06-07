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MP से महाराष्ट्र खपाने ले जा रहे थे 50 लाख रुपए की 800 पेटी अंग्रेजी शराब, मानपुर में पुलिस ने बड़ी खेप के साथ ट्रक ड्राइवर को पकड़ा

शराब को गढ़चिरौली बॉर्डर तक पहुंचाने की थी तैयारी, जांच के दौरान भाग रहा था ड्राइवर, तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

Illegal liquor smuggling
MP से महाराष्ट्र खपाने ले जा रहे थे 50 लाख रुपए की 800 पेटी अंग्रेजी शराब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 2:54 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
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राजनांदगांव/मोहला-मानपुर. पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 800 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है. कार्रवाई में करीब 50 लाख रुपए की शराब और ट्रक बरामद किया गया है. पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है.

शराब को गढ़चिरौली बॉर्डर तक पहुंचाने की थी तैयारी, तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के दौरान भाग रहा था ड्राइवर

MMA जिले के SP YP सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी मध्यप्रदेश से भारी मात्रा में शराब लेकर एक ट्रक महाराष्ट्र सीमा की ओर जा रहा है. सूचना के आधार पर एसडीएम कार्यालय मानपुर के पास मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच शुरू की गई. इसी दौरान सीजी 15 डी जेड 4515 नंबर का ट्रक पहुंचा. पुलिस ने वाहन रोककर जांच की तो चालक घबराकर भागने लगा, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ में चालक ने अपना नाम बलराम सिंह डांगी निवासी नागपुर (महाराष्ट्र) बताया. ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली.

ट्रक में क्या मिला

  • 100 पेटी अंग्रेजी शराब (4800 पौवा)
  • 300 पेटी बीयर (7200 पौवा)
  • 400 पेटी व्हिस्की (20 हजार पौवा)

बरामद शराब की कीमत 50.28 लाख रुपए आंकी गई है. वहीं ट्रक की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है. कुल जब्ती 75.28 लाख रुपए की है.

गढ़चिरौली बॉर्डर में खपाने की थी तैयारी

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र से लोड की गई थी. इसे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की सीमा से लगे गांवों में खपाने की योजना थी. आरोपी ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के शैलेश नामक व्यक्ति के संपर्क में रहकर शराब की डिलीवरी की जानी थी.

नेटवर्क की पड़ताल में जुटी पुलिस

पुलिस का मानना है कि यह अंतरराज्यीय शराब तस्करी का संगठित नेटवर्क हो सकता है. मामले में सप्लायर, रिसीवर और अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

अधिकारियों का कहना है कि बरामद शराब की खेप और उसके परिवहन के तरीके को देखते हुए तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े तार सामने आ सकते हैं. जांच में मोबाइल कॉल डिटेल और परिवहन श्रृंखला की भी पड़ताल की जा रही है.

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Last Updated : June 7, 2026 at 3:03 PM IST

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