होली से पहले अवैध शराब पर एक्शन, चार तस्कर गिरफ्तार,चांदनी थाना क्षेत्र का मामला

सूरजपुर : सूरजपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है. मामला चांदनी थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. आपको बता दें कि अलग-अलग बाइकों पर सवार चार लोग बोरे में भरकर मध्यप्रदेश से अवैध शराब लेकर आ रहे थे.

33 लीटर अवैध शराब जब्त

पुलिस ने जब संदिग्धों को रोका और तलाशी ली तो उनके पास से कुल 188 पाव अंग्रेजी शराब बरामद की गई. जब्त शराब में 140 पाव गोवा और 48 पाव इम्पीरियल ब्लू शामिल हैं. कुल मिलाकर करीब 33 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है. इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.