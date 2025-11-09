ETV Bharat / state

रेवाड़ी पुलिस ने 44 बांग्लादेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट, बस में बैठा कर हावड़ा के लिए रवाना किया

Action on Illegal Bangladeshis in Haryana: रेवाड़ी पुलिस ने 44 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया है. इनमें 15 पुरुष, 12 महिला, 17 बच्चे शामिल हैं.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 7:49 AM IST

रेवाड़ी: शनिवार की शाम रेवाड़ी पुलिस ने 44 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया. सभी 44 बांग्लादेशियों को हावड़ा के लिए रवाना किया गया. जिसके बाद उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाएगा. बता दें कि रेवाड़ी पुलिस ने पिछले दिनों ईंट भट्टों और झुग्गियों में अवैध रूप से रह रहे 44 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था. सभी के खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था.

रेवाड़ी पुलिस ने 44 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया: अदालत ने सभी आरोपियों को अंडरगोन किया था. इसके बाद इन्हें जिला पुलिस लाइन में रखा हुआ था. शनिवार को पुलिस की एक बस से इन सभी विदेशी नागरिकों को हावड़ा के लिए रवाना कर दिया गया. वहां उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा. इन विदेशी नागरिकों में 15 पुरुष, 12 महिला व 17 बच्चे शामिल हैं.

एसपी बोले- 'जारी रहेगा अभियान': एसपी रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि "जिला रेवाड़ी में अनाधिकृत रूप से किसी को भी रहने की छूट नहीं है. रेवाड़ी पुलिस द्वारा बाहरी लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है और आगे भी इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा."

गृह मंत्रालय ने दिए थे आदेश: बता दें कि गृह मंत्रालय के आदेश पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान शुरू किया था. इस कार्रवाई के तहत संदिग्ध प्रवासियों की पहचान की जा रही है और उन्हें हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटरों में भेजा जा रहा है.

