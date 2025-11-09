ETV Bharat / state

रेवाड़ी पुलिस ने 44 बांग्लादेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट, बस में बैठा कर हावड़ा के लिए रवाना किया

रेवाड़ी: शनिवार की शाम रेवाड़ी पुलिस ने 44 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया. सभी 44 बांग्लादेशियों को हावड़ा के लिए रवाना किया गया. जिसके बाद उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाएगा. बता दें कि रेवाड़ी पुलिस ने पिछले दिनों ईंट भट्टों और झुग्गियों में अवैध रूप से रह रहे 44 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था. सभी के खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था.

रेवाड़ी पुलिस ने 44 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया: अदालत ने सभी आरोपियों को अंडरगोन किया था. इसके बाद इन्हें जिला पुलिस लाइन में रखा हुआ था. शनिवार को पुलिस की एक बस से इन सभी विदेशी नागरिकों को हावड़ा के लिए रवाना कर दिया गया. वहां उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा. इन विदेशी नागरिकों में 15 पुरुष, 12 महिला व 17 बच्चे शामिल हैं.

रेवाड़ी पुलिस ने 44 बांग्लादेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट (Etv Bharat)

एसपी बोले- 'जारी रहेगा अभियान': एसपी रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि "जिला रेवाड़ी में अनाधिकृत रूप से किसी को भी रहने की छूट नहीं है. रेवाड़ी पुलिस द्वारा बाहरी लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है और आगे भी इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा."