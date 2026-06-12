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बिहार के सरकारी शिक्षक सावधान! कोचिंग और निजी ट्यूशन पढ़ाने पर सख्ती, दोषी पाए जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई

बिहार के सरकारी शिक्षक जो किसी कोचिंग या निजी ट्यूशन में पढ़ाते हैं वो सावधान हो जाएं. यहां पढ़ाने पर होगी बड़ी कार्रवाई. पढ़ें खबर-

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बिहार के सरकारी शिक्षक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 10:44 AM IST

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पटना: बिहार में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा कोचिंग संस्थानों और निजी ट्यूशन में पढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपने विद्यालय परिसर या अन्य स्थानों पर संचालित कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं करेंगे.

सरकारी शिक्षक सावधान!: यदि कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है.

शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी: राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक शिक्षकों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. ऐसे में अब शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उनके शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करना है.

विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान दें शिक्षक: पत्र में कहा गया है कि सरकार लगातार शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है ताकि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके. बच्चों के सर्वांगीण विकास और बेहतर शिक्षण वातावरण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने पदस्थापित विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान दें.

यहां नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक: विभाग का मानना है कि जब शिक्षक निजी कोचिंग या ट्यूशन में समय देते हैं तो इसका प्रतिकूल असर विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक को विद्यालय परिसर अथवा अन्य किसी स्थान पर संचालित कोचिंग, निजी ट्यूशन या व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी.

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शिक्षा विभाग का निर्देश (ETV Bharat)

"यदि जांच के दौरान कोई शिक्षक कोचिंग या निजी ट्यूशन गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो इसे शिक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक के खिलाफ सेवा नियमों के तहत कठोर एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी."- सज्जन आर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

क्या होगा इससे फायदा?: शिक्षा विभाग के इस निर्देश को राज्य सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया जा रहा है. विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पर्याप्त समय, संसाधन और शिक्षण सहयोग मिल सके तथा शिक्षक अपनी पूरी ऊर्जा विद्यालयी शिक्षा को सुदृढ़ करने में लगाएं. इससे सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक माहौल बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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