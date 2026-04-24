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छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा, गिरफ्त में नशे के सौदागर, 76 किलो गांजा जब्त

दो राज्यों में फैले गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, दो कार भी जप्त की गई है.

Jashpur Ganja Smuggling Case
जशपुर गांजा तस्करी केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 7:51 PM IST

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जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 76 किलो 940 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है. एक नाबालिग सहित कुल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल दो कार और चार एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किए हैं.

नाकाबंदी में फंसे तस्कर, दो कारों में छुपाकर ला रहे थे गांजा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार ने बताया कि 23 अप्रैल 2026 की रात करीब 10 बजे थाना तुमला पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी. उसने बताया कि ओडिशा राज्य से कुछ तस्कर दो कारों में भारी मात्रा में गांजा लेकर लावाकेरा-सराईटोली मार्ग से गुजरने वाले हैं. सूचना मिलते ही थाना तुमला, चौकी कोल्हेंझरिया और कोतबा की संयुक्त टीम ने मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर सघन वाहन चेकिंग शुरू की.

जशपुर में गांजा तस्करी (ETV BHARAT)

मुखबिर की सूचना के मुताबिक एक बिना नंबर की सफेद मारुति ब्रेजा और एक काली मारुति XL6 (CG-14-MW-3300) को घेराबंदी कर रोका गया. जांच के दौरान ब्रेजा कार में एक और XL6 में तीन लोग सवार मिले.

चार बोरियों में भरा मिला गांजा, 73 पैकेट बरामद

पुलिस ने वाहनों की तलाशी ली. ब्रेजा कार की डिक्की और सीटों में रखी चार बोरियों से 73 पैकेट गांजा बरामद हुआ. सभी पैकेट भूरे रंग की सेलो टेप से लिपटे हुए थे. जब्त गांजे का कुल वजन 76 किलो 940 ग्राम है.

ये हैं गिरफ्तार आरोपी

⦁ युगल यादव (21 वर्ष), निवासी ग्राम कछार, थाना पत्थलगांव

⦁ मोहित कुमार यादव (26 वर्ष), निवासी ग्राम हल्दी झरिया, थाना बागबहार

⦁ दीपक यादव (26 वर्ष), निवासी ग्राम कछार, थाना पत्थलगांव

⦁ एक 17 वर्षीय नाबालिग

49 लाख से ज्यादा की जब्ती

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा (अनुमानित कीमत 38 लाख रुपये), दो कार (लगभग 11 लाख रुपये), चार मोबाइल फोन (करीब 17 हजार रुपये) जब्त किए हैं. कुल मिलाकर जब्ती की कीमत 49.17 लाख रुपये आंकी गई है.

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ थाना तुमला में NDPS एक्ट की धारा 20(ख) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. तीन आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है, जबकि नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह सतर्क है. मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

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DRUG TRAFFICKERS ARRESTED IN CG
छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी
जशपुर पुलिस
GANJA SMUGGLERS IN JASHPUR

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