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धमतरी के अछोटा गांव में पट्टा वितरण में बड़ी कार्रवाई, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व उपसरपंच

धमतरी: जिले के ग्राम अछोटा में पट्टा वितरण मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है. पैसा लेकर अवैध तरीके से पट्टा बांटने के आरोपों में जांच सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने ग्राम पंचायत के पूर्व उप सरपंच एवं वर्तमान पंच अनीश देवांगन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. एसडीएम कोर्ट द्वारा जारी 22 पन्नों के अंतिम आदेश में उन्हें पंच पद से हटाते हुए आगामी 6 साल तक किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार ग्राम अछोटा के ग्रामीणों ने पूर्व उपसरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि उपसरपंच पद पर रहते हुए अनीश देवांगन ने लोगों से पैसे लेकर अवैध रूप से पट्टा वितरण किया. पद का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया. ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी गई थी.

आरोप सही पाए गए

जांच के दौरान दस्तावेजों और ग्रामीणों के बयान के आधार पर आरोपों को सही पाया गया. जांच प्रतिवेदन एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां पूरे प्रकरण की सुनवाई के बाद अंतिम आदेश जारी किया गया. एसडीएम पीयूष तिवारी ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि नियमों को दरकिनार कर पट्टा बांटना गंभीर अनियमितता और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है.

पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी उपसरपंच को पट्टा वितरित करने का अधिकार नहीं होता है.- एसडीएम पीयूष तिवारी

अवैध माने जाएंगे उपसरपंच के बांटे गए पट्टे

आदेश में यह भी जिक्र किया गया कि पूर्व उपसरपंच की ओर से वितरित किए गए सभी पट्टे अवैध माने जाएंगे. एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए अनीश देवांगन को पंच पद से अलग कर दिया है. साथ ही उन्हें 6 वर्षों तक किसी भी पंचायत या अन्य निर्वाचन में उम्मीदवार बनने से प्रतिबंधित किया गया है.

प्रशासनिक कार्रवाई के बाद गांव में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायत की जा रही थी और अब कार्रवाई होने से लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत हुआ है.