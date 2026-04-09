ETV Bharat / state

धमतरी के अछोटा गांव में पट्टा वितरण में बड़ी कार्रवाई, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व उपसरपंच

ग्राम अछोटा के पूर्व उपसरपंच जो अभी पंच पद पर हैं उन पर पैसे लेकर अवैध तरीके से पट्टा बांटने के आरोप सही पाए गए.

action on Former deputy sarpanch
धमतरी के अछोटा गांव में पट्टा वितरण में बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले के ग्राम अछोटा में पट्टा वितरण मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है. पैसा लेकर अवैध तरीके से पट्टा बांटने के आरोपों में जांच सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने ग्राम पंचायत के पूर्व उप सरपंच एवं वर्तमान पंच अनीश देवांगन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. एसडीएम कोर्ट द्वारा जारी 22 पन्नों के अंतिम आदेश में उन्हें पंच पद से हटाते हुए आगामी 6 साल तक किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व उपसरपंच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुई शिकायत?

जानकारी के अनुसार ग्राम अछोटा के ग्रामीणों ने पूर्व उपसरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि उपसरपंच पद पर रहते हुए अनीश देवांगन ने लोगों से पैसे लेकर अवैध रूप से पट्टा वितरण किया. पद का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया. ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी गई थी.

आरोप सही पाए गए

जांच के दौरान दस्तावेजों और ग्रामीणों के बयान के आधार पर आरोपों को सही पाया गया. जांच प्रतिवेदन एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां पूरे प्रकरण की सुनवाई के बाद अंतिम आदेश जारी किया गया. एसडीएम पीयूष तिवारी ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि नियमों को दरकिनार कर पट्टा बांटना गंभीर अनियमितता और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है.

पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी उपसरपंच को पट्टा वितरित करने का अधिकार नहीं होता है.- एसडीएम पीयूष तिवारी

अवैध माने जाएंगे उपसरपंच के बांटे गए पट्टे

आदेश में यह भी जिक्र किया गया कि पूर्व उपसरपंच की ओर से वितरित किए गए सभी पट्टे अवैध माने जाएंगे. एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए अनीश देवांगन को पंच पद से अलग कर दिया है. साथ ही उन्हें 6 वर्षों तक किसी भी पंचायत या अन्य निर्वाचन में उम्मीदवार बनने से प्रतिबंधित किया गया है.

प्रशासनिक कार्रवाई के बाद गांव में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायत की जा रही थी और अब कार्रवाई होने से लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत हुआ है.

धमतरी में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का कलेक्ट्रेट घेराव, छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान पर कार्रवाई समेत कई मांगें रखीं
बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा, सामुदायिक भवन नहीं बनने पर फूटा गुस्सा
कोरबा में पिटाई से सफाईकर्मी की मौत, हिरासत में आरोपी सरपंच

TAGGED:

6 YEARS BAN CONTESTING ELECTION
ACHOTA VILLAGE OF DHAMTARI
धमतरी का अछोटा गांव
पट्टा वितरण में गड़बड़ी
ACTION ON FORMER DEPUTY SARPANCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.