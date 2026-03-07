ETV Bharat / state

कवर्धा शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमोशन पर एक्शन, दो कर्मचारियों पर गिरी गाज, पदोन्नति रद्द

कवर्धा शिक्षा विभाग में फर्जी पदोन्नति पर कार्रवाई हुई है. दुर्ग के संभागीय संयुक्त संचालक ने यह कार्रवाई की है.

Kawardha Education Department
कवर्धा शिक्षा विभाग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 7, 2026 at 4:16 PM IST

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिल कबीरधाम का शिक्षा विभाग इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग में 2.18 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था. अब शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमोशन की बात सामने आई है. जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ. शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हरकत में आ गए. इस मामले में शिक्षा संभाग दुर्ग के संभागीय संयुक्त संचालक ने कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों की पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कबीरधाम को आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

साल 2021 में हुआ था प्रमोशन

जानकारी के अनुसार साल 2021 में जिला शिक्षा विभागीय कार्यालय में कार्यरत शिव कुमार निर्मलकर (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) और जेपी बर्वे (लेखापाल) को पदोन्नत कर सहायक ग्रेड–1 के पद पर नियुक्त किया गया था. इस पदोन्नति को लेकर विभाग में शिकायत की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई.जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की सेवा भर्ती नियमों के विपरीत की गई है. इसके बाद दुर्ग संभागीय कार्यालय की ओर से संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया. दोनों कर्मचारियों ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है.

Action In Kawardha Fake Promotion Case
कवर्धा फर्जी प्रमोशन केस में कार्रवाई (ETV BHARAT)

दोनों कर्मचारियों का प्रमोशन रद्द

सारी प्रक्रिया के बाद संभागीय संयुक्त संचालक रूपलाल ठाकुर ने आदेश जारी किया. उन्होंने शिव कुमार निर्मलकर और जेपी बर्वे दोनों की पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया. साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम को इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं. संभागीय संयुक्त संचालक ने शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है.

Order from Durg Division Office
आदेश की कॉपी (ETV BHARAT)

हाल ही में शिक्षा विभाग में 2.18 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठे थे. ऐसे में एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब देखना होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में कितनी निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करते हैं.

