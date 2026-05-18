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धमतरी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स जमींदोज, कब्जाधारी ने रजिस्ट्री और पट्टा होने का किया दावा

जिले के बगौद में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, कब्जाधारी पक्ष ने कहा- प्रशासन ने बिना पर्याप्त समय दिए कार्रवाई की

Action on encroachment
धमतरी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 7:41 PM IST

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धमतरी: जिले के कुरुद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बगौद में सोमवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पंचायत भवन के सामने बन रहे निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया गया. कार्रवाई के बाद कब्जाधारी पक्ष ने प्रशासन पर बिना पर्याप्त समय दिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.

जिले के बगौद में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रजिस्ट्री कराने का भी दावा

कब्जाधारी हेमचंद साहू ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि संबंधित जमीन उन्होंने वर्षों पहले लगानी समझकर खरीदी थी. उसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी कराई गई थी. उनका दावा है कि करीब 40 साल से परिवार उस जमीन पर काबिज था, जहां पहले घासफूस का मकान, कुआं और बाड़ी मौजूद थी. वहीं आबादी भूमि पर निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण माना है. कार्रवाई के दौरान कुरुद तहसीलदार सूरज बंछोर, राजस्व अमला और पुलिस बल की मौजूदगी रही.

Action on encroachment
निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स जमींदोज, कब्जाधारी ने रजिस्ट्री और पट्टा होने का किया दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पट्टा भी जारी हुआ था

हेमचंद साहू के मुताबिक आरआई प्रतिवेदन और निरीक्षण भी उनके पक्ष में आया था और पट्टा भी जारी किया गया था. बाद में नक्शे में जमीन आबादी भूमि के रूप में दर्ज होने की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि तहसीलदार से स्थगन आदेश मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बाद में स्थगन निरस्त होने और एसडीएम न्यायालय से बेदखली आदेश जारी होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई कर दी.

केवल तीन दिन का समय दिया गया, जिसमें शनिवार और रविवार भी शामिल था. ऐसे में जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए. आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे- हेमचंद साहू, कब्जाधारी

तहसीलदार ने क्या कहा?

कुरुद तहसीलदार सूरज बंछोर ने बताया कि यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरुद के आदेश के पालन में की गई है. उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि आबादी भूमि है और वहां गैर-आवासीय उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा था. तहसीलदार के अनुसार संबंधित व्यक्ति के पास जमीन का कोई वैध पट्टा नहीं है, इसलिए निर्माणाधीन हिस्से पर कार्रवाई की गई है.

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