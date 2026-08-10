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रायपुर में 20 लाख का एमडीएम ड्रग्स जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान कनेक्शन आया सामने

रायपुर में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है. एमडीएम ड्रग्स के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है.

Raipur Police Arrested MDM Smuggler
रायपुर में एमडीएम ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. रायपुर कमिश्नरेट के गंज थाना एरिया से पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 100 ग्राम एमडीएम ड्रग्स बरामद किया गया है. पुलिस ने रविवार की रात को यह कार्रवाई की है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी राजस्थान का रहने वाला है.

20 लाख रुपये का एमडीएम ड्रग्स बरामद

रायपुर की गंज थाना पुलिस ने कुल 20 लाख रुपये की ड्रग्स बरामद की है. पकड़े गए आरोपी का नाम रामनिवास माचरा है जो मूल रूप से राजस्थान का निवासी है. पकड़े गए आरोपी के खिलाफ गंज पुलिस ने धारा 22 ग नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक आईफोन भी बरामद किया है. पुलिस अब ड्रग्स नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.

रायपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई (ETV BHARAT)

रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की दी जानकारी

रायपुर पुलिस के इस एक्शन पर क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने ईटीवी भारत को अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सूखे नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एक स्पेशल टीम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है. रायपुर पुलिस यह पता कर रही है कि आखिर आरोपी एमडीएम कहां से लाया था और कहां-कहां तक एमडीएम पहुंचाया जाता है. आरोपी से इस मामले में पूछताछ की जा रही है.

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तेलघानी नाका ओवर ब्रिज के नीचे एक आरोपी एमडीएम रखा हुआ था. जो एमडीएम ग्राहक को बेचने की फिराक में बैठा हुआ था. पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी करके उसे पकड़ा है. पकड़े गए आरोपी का नाम रामनिवास माचरा है जो की मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 106 ग्राम एमडीएम जप्त किया गया है. जिसका बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए है- स्मृतिक राजनाला, क्राइम एंड साइबर DCP, रायपुर

रायपुर कमिश्नरेट में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. अब तक एनडीपीएस एक्ट के 73 मामलों में कुल 163 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से 5 करोड़ 47 लाख 4 हजार 290 रुपये का सामान जप्त किया गया है.

रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद नशे के खिलाफ हुई कार्रवाई, जानिए कितनी मिली सफलता

588.97 किलोग्राम गांजा

2.5 ग्राम ओसियन ग्रो गांजा

27875 प्रतिबंधित नशली टैबलेट

173 ग्राम एमडीएम

8 पार्टी पिल्स

4.55 ग्राम कोकीन

251 शीशी सिरप

0.547 ग्राम डोडा

20. 740 ग्राम हेरोइन(चिट्टा)

0.80 ग्राम ब्राउन शुगर

71 ग्राम अफीम

नगदी रकम 13 लाख 55 हजार 830 रुपये जब्त किए गए हैं.

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