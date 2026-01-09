ETV Bharat / state

भिवानी में नशा तस्करों पर शिकंजा, अवैध संपत्ति की जब्त, DSP बोले- "जेल में डालना ही नहीं, अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना मकसद"

भिवानी में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति पर कब्जा किया. नशे समेत कैश और जेवर बरामद.

भिवानी में नशा तस्करों पर शिकंजा
भिवानी में नशा तस्करों पर शिकंजा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 9, 2026 at 5:59 PM IST

|

Updated : January 9, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है. जिला पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए न केवल तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा है, बल्कि नशा बेचकर काली कमाई से खड़ी की गई अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया गया है. भिवानी पुलिस ने तोशाम में एक महिला समेत दो बड़े नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है.

नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई: भिवानी की डीएसपी क्राइम अनुप कुमार ने बताया कि "थाना तोशाम पुलिस ने वार्ड नंबर-16 निवासी जिन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिन्नू को हाल ही में 10.85 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला का पति रोशन एक आदतन अपराधी है. जिस पर 27 मामले दर्ज हैं. 2025 में रोशन के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी ने नशे के इस काले कारोबार की कमान संभाल ली थी. पुलिस ने नशा तस्करों की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया है".

नशा तस्करों की संपत्ति जब्त: डीएसपी ने बताया कि "एक अन्य बड़ी कार्रवाई में थाना शहर भिवानी पुलिस ने बावड़ी गेट निवासी गौरव को 9 किलो 666 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के घर पर छापेमारी की और नशीले पदार्थों की बिक्री से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया. पुलिस ने आरोपी के पास से 5 लाख 70 हजार रुपये, 10 तोला सोना, आधा किलो चांदी बरामद की है".

भिवानी में नशा तस्करों पर शिकंजा (Etv Bharat)

"नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी": डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि "पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशानुसार केवल गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि तस्करों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना जरूरी है. उन्होंने कहा कि भिवानी पुलिस का उद्देश्य केवल नशा तस्करों को जेल भेजना नहीं है, बल्कि नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है. जो भी व्यक्ति नशे के कारोबार से अवैध संपत्ति बनाएगा, पुलिस उसे कुर्क करेगी".

ये भी पढ़ें: "अपराध नहीं रोका तो डिमोशन के लिए रहें तैयार " CM सैनी की पुलिस अधिकारियों को सख्त चेतावनी

ये भी पढ़ें: सिरसा में दो नाबालिग सगी बहनों से बलात्कार, एक महिला और दो युवकों पर मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

Last Updated : January 9, 2026 at 6:22 PM IST

TAGGED:

DRUG TRAFFICKERS IN BHIWANI
ILLEGAL PROPERTY SEIZED
भिवानी में नशा तस्कर
नशा तस्करों की अवैध संपत्ति जब्त
ACTION ON DRUG TRAFFICKERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.