ETV Bharat / state

भिवानी में नशा तस्करों पर शिकंजा, अवैध संपत्ति की जब्त, DSP बोले- "जेल में डालना ही नहीं, अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना मकसद"

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है. जिला पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए न केवल तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा है, बल्कि नशा बेचकर काली कमाई से खड़ी की गई अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया गया है. भिवानी पुलिस ने तोशाम में एक महिला समेत दो बड़े नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है.

नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई: भिवानी की डीएसपी क्राइम अनुप कुमार ने बताया कि "थाना तोशाम पुलिस ने वार्ड नंबर-16 निवासी जिन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिन्नू को हाल ही में 10.85 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला का पति रोशन एक आदतन अपराधी है. जिस पर 27 मामले दर्ज हैं. 2025 में रोशन के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी ने नशे के इस काले कारोबार की कमान संभाल ली थी. पुलिस ने नशा तस्करों की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया है".

नशा तस्करों की संपत्ति जब्त: डीएसपी ने बताया कि "एक अन्य बड़ी कार्रवाई में थाना शहर भिवानी पुलिस ने बावड़ी गेट निवासी गौरव को 9 किलो 666 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के घर पर छापेमारी की और नशीले पदार्थों की बिक्री से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया. पुलिस ने आरोपी के पास से 5 लाख 70 हजार रुपये, 10 तोला सोना, आधा किलो चांदी बरामद की है".