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दुर्ग में नशीली सिरप तस्करी का भंडाफोड़, मुख्य सरगना समेत 4 गिरफ्तार, 800 नग बोतल बरामद

दुर्ग पुलिस ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए मुख्य सरगना सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 800 नग नशीली सिरप, एक कार, एक एक्टिवा, चार मोबाइल फोन और नकद राशि सहित लगभग 5 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है.

दुर्ग: जिले में नशे के कारोबार पर लगातार पुलिस एक्शन ले रही है. कभी हाईप्रोफाइल गांजा केस तो कभी अफीम की खेती पकड़ी जा रही. इसी कड़ी में पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन युक्त नशीली सिरप की अवैध तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है.

पुलिस ने घेराबंदी कर नशीली सिरप की तस्करी करते आरोपियों को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम जुनवानी खम्हरिया रोड के पास कुछ लोग कोडीन युक्त प्रतिबंधित सिरप बिक्री के लिए परिवहन कर रहे हैं. सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर एक सेंट्रो कार को रोका और तलाशी के दौरान 7 कार्टून में सिरप बरामद किया.

फर्जी ड्रग लाइसेंस से कारोबार

पूछताछ में आरोपी योगेश शर्मा और उमेश कुमार यादव ने खुलासा किया कि वे फर्जी ड्रग लाइसेंस तैयार कर गुजरात की एक कंपनी से इंडिया मार्ट और ई-कुरियर के जरिए सिरप मंगाते थे. जांच में सामने आया कि योगेश शर्मा ने एक असली लाइसेंस में एडिटिंग कर अपने नाम से नकली लाइसेंस बनाया था और फर्जी लेटरपैड और सील का भी उपयोग कर ऑर्डर करता था.

मुख्य सरगना समेत 4 गिरफ्तार, 800 नग बोतल बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोकल युवाओं को बेच रहे थे

आरोपी इस सिरप को ऊंचे दामों पर स्थानीय युवाओं को बेचकर अवैध मुनाफा कमा रहे थे और नशे की लत फैला रहे थे. मामले में महावीर जैन उर्फ रोहित और सतीश मेश्राम को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.